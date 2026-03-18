Autoeinbrüche im Chemnitzer Heckertgebiet

Chemnitz
In wenigen Stunden sind im Chemnitzer Heckertgebiet acht Einbrüche in Pkws angezeigt worden. Die Polizei prüft Zusammenhänge zwischen den Taten.
Acht Autoeinbrüche verzeichnet die Polizei in der Zeit von Dienstagnachmittag bis Mittwochmorgen. Die betroffenen Fahrzeuge der Marken Audi, Citroën, Kia, Mercedes, zwei Mazda, Opel und Renault waren in den Chemnitzer Stadtteilen Helbersdorf, Markersdorf, Morgenleite und Stelzendorf geparkt. Die Täter schlugen bei allen Fahrzeugen eine...
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