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Die Täter schlugen jeweils eine Seitenscheibe der Autos ein.
Die Täter schlugen jeweils eine Seitenscheibe der Autos ein. Symbolfoto: Andreas Kretschel
Die Täter schlugen jeweils eine Seitenscheibe der Autos ein.
Die Täter schlugen jeweils eine Seitenscheibe der Autos ein. Symbolfoto: Andreas Kretschel
Chemnitz
Autoeinbrüche im Chemnitzer Heckertgebiet
Redakteur
Von Erik Anke
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In wenigen Stunden sind im Chemnitzer Heckertgebiet acht Einbrüche in Pkws angezeigt worden. Die Polizei prüft Zusammenhänge zwischen den Taten.

Acht Autoeinbrüche verzeichnet die Polizei in der Zeit von Dienstagnachmittag bis Mittwochmorgen. Die betroffenen Fahrzeuge der Marken Audi, Citroën, Kia, Mercedes, zwei Mazda, Opel und Renault waren in den Chemnitzer Stadtteilen Helbersdorf, Markersdorf, Morgenleite und Stelzendorf geparkt. Die Täter schlugen bei allen Fahrzeugen eine...
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