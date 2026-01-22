MENÜ
  • Autofahrer auf A 4 bei Chemnitz 104 Km/h zu schnell: Dieses Bußgeld droht ihm nun

Am Dienstag überprüfte die Polizei das Tempo von über 3500 Fahrzeugen. Bild: David Ebener/dpa
Chemnitz
Autofahrer auf A 4 bei Chemnitz 104 Km/h zu schnell: Dieses Bußgeld droht ihm nun
Redakteur
Von Erik Anke
Bei einer Kontrolle auf der A4 registrierte die Polizei 379 Geschwindigkeitsübertretungen. Ein Fahrer muss seinen Führerschein besonders lang abgeben.

Die Chemnitzer Verkehrspolizei hat am Dienstag auf der Autobahn 4 in Richtung Dresden eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt, etwa einen Kilometer hinter der Auffahrt Limbach-Oberfrohna. Während der fünfeinhalbstündigen Kontrolle passierten 3569 Fahrzeuge die Messstelle. Nach Angaben der Polizei überschritten 379 davon die erlaubte...
