Autofahrer auf A 4 bei Chemnitz 104 Km/h zu schnell: Dieses Bußgeld droht ihm nun

Bei einer Kontrolle auf der A4 registrierte die Polizei 379 Geschwindigkeitsübertretungen. Ein Fahrer muss seinen Führerschein besonders lang abgeben.

Die Chemnitzer Verkehrspolizei hat am Dienstag auf der Autobahn 4 in Richtung Dresden eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt, etwa einen Kilometer hinter der Auffahrt Limbach-Oberfrohna. Während der fünfeinhalbstündigen Kontrolle passierten 3569 Fahrzeuge die Messstelle. Nach Angaben der Polizei überschritten 379 davon die erlaubte... Die Chemnitzer Verkehrspolizei hat am Dienstag auf der Autobahn 4 in Richtung Dresden eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt, etwa einen Kilometer hinter der Auffahrt Limbach-Oberfrohna. Während der fünfeinhalbstündigen Kontrolle passierten 3569 Fahrzeuge die Messstelle. Nach Angaben der Polizei überschritten 379 davon die erlaubte...