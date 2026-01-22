Autofahrer auf A 4 bei Chemnitz 104 Km/h zu schnell: Dieses Bußgeld droht ihm nun

Chemnitz
Bei einer Kontrolle auf der A4 registrierte die Polizei 379 Geschwindigkeitsübertretungen. Ein Fahrer muss seinen Führerschein besonders lang abgeben.
Die Chemnitzer Verkehrspolizei hat am Dienstag auf der Autobahn 4 in Richtung Dresden eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt, etwa einen Kilometer hinter der Auffahrt Limbach-Oberfrohna. Während der fünfeinhalbstündigen Kontrolle passierten 3569 Fahrzeuge die Messstelle. Nach Angaben der Polizei überschritten 379 davon die erlaubte...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.