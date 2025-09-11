Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Autofahrer auf der A 72 ausgebremst und mit Blaulicht verwirrt: Chemnitzer vor Gericht

Aut der A 72 soll ein Chemnitzer ein hinter ihm fahrendes Auto grundlos ausgebremst haben.
Bild: Symbolfoto: Patrick Pleul/dpa
Aut der A 72 soll ein Chemnitzer ein hinter ihm fahrendes Auto grundlos ausgebremst haben.
Aut der A 72 soll ein Chemnitzer ein hinter ihm fahrendes Auto grundlos ausgebremst haben. Bild: Symbolfoto: Patrick Pleul/dpa
Chemnitz
Autofahrer auf der A 72 ausgebremst und mit Blaulicht verwirrt: Chemnitzer vor Gericht
Redakteur
Von Benjamin Lummer
Die Staatsanwaltschaft wertete das Verhalten des 38-Jährigen als Nötigung. Die verhängte Geldstrafe muss er nun aber doch nicht zahlen – weil ihm in einem anderen Verfahren eine höhere Strafe droht.

Weil er einen Autofahrer auf der A 72 ausgebremst haben soll, musste sich ein 38-Jähriger vor dem Amtsgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wertete sein Verhalten im September 2024 als Nötigung.
