Autofahrer verwüsten neue Beete am Johannisplatz in Limbach-Oberfrohna: Laut Stadt nun „komplette Neuanlage“ nötig

Der zentrale Johannisplatz ist erst im vergangenen Jahr aufwendig umgestaltet worden. Jetzt ist es zu den ersten größeren Beschädigungen gekommen.

Die neuen ebenerdigen Blumenbeete auf dem Johannisplatz in Limbach-Oberfrohna sind zerstört worden. An den Flächen an der Ecke zur Bachstraße sind sichtbar tiefe Reifenspuren zu sehen. Mehrere Fahrzeuge wühlten in zwei Beeten den Erdboden um. Autofahrende haben offenbar die Pflanzbereiche mit Parkplätzen verwechselt. Durch die Schneedecke... Die neuen ebenerdigen Blumenbeete auf dem Johannisplatz in Limbach-Oberfrohna sind zerstört worden. An den Flächen an der Ecke zur Bachstraße sind sichtbar tiefe Reifenspuren zu sehen. Mehrere Fahrzeuge wühlten in zwei Beeten den Erdboden um. Autofahrende haben offenbar die Pflanzbereiche mit Parkplätzen verwechselt. Durch die Schneedecke...