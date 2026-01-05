MENÜ
  • Autofahrer verwüsten neue Beete am Johannisplatz in Limbach-Oberfrohna: Laut Stadt nun „komplette Neuanlage“ nötig

Das Blumenbeet am umgestalteten Johannisplatz wurde als Parkplatz entfremdet.
Das Blumenbeet am umgestalteten Johannisplatz wurde als Parkplatz entfremdet. Bild: Jonas Patzwaldt
Chemnitz Umland
Autofahrer verwüsten neue Beete am Johannisplatz in Limbach-Oberfrohna: Laut Stadt nun „komplette Neuanlage“ nötig
Von Jonas Patzwaldt
Der zentrale Johannisplatz ist erst im vergangenen Jahr aufwendig umgestaltet worden. Jetzt ist es zu den ersten größeren Beschädigungen gekommen.

Die neuen ebenerdigen Blumenbeete auf dem Johannisplatz in Limbach-Oberfrohna sind zerstört worden. An den Flächen an der Ecke zur Bachstraße sind sichtbar tiefe Reifenspuren zu sehen. Mehrere Fahrzeuge wühlten in zwei Beeten den Erdboden um. Autofahrende haben offenbar die Pflanzbereiche mit Parkplätzen verwechselt. Durch die Schneedecke...
