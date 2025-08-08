Automaten-Sprengung in Limbach-Oberfrohna: Gibt es einen Zusammenhang mit Taten in Zwickau?

Chemnitz Umland
Nachdem am 20. Juni Unbekannte einen Geldautomaten am Johannisplatz in die Luft sprengten, sucht die Polizei nach ihnen. Möglicherweise kann eine ähnliche Tat in Zwickau neue Hinweise liefern.
Nach der Sprengung eines Geldautomaten in einer Bankfiliale am Johannisplatz in Limbach-Oberfrohna laufen weiterhin die Ermittlungen. Wie ein Polizeisprecher mitteilt, werden derzeit Zeugenhinweise geprüft. Unbekannte hatten den Automaten am 20. Juni gesprengt. Es entstand ein Sachschaden von 350.000 Euro. Wie viel Geld die Täter erbeuteten,...
