Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Automaten-Sprengung in Limbach-Oberfrohna: Gibt es einen Zusammenhang mit Taten in Zwickau?

Wer hat am 20. Juni einen Geldautomaten am Johannisplatz in die Luft gesprengt?
Wer hat am 20. Juni einen Geldautomaten am Johannisplatz in die Luft gesprengt? Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Wer hat am 20. Juni einen Geldautomaten am Johannisplatz in die Luft gesprengt?
Wer hat am 20. Juni einen Geldautomaten am Johannisplatz in die Luft gesprengt? Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Chemnitz Umland
Automaten-Sprengung in Limbach-Oberfrohna: Gibt es einen Zusammenhang mit Taten in Zwickau?
Redakteur
Von Julia Grunwald
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nachdem am 20. Juni Unbekannte einen Geldautomaten am Johannisplatz in die Luft sprengten, sucht die Polizei nach ihnen. Möglicherweise kann eine ähnliche Tat in Zwickau neue Hinweise liefern.

Nach der Sprengung eines Geldautomaten in einer Bankfiliale am Johannisplatz in Limbach-Oberfrohna laufen weiterhin die Ermittlungen. Wie ein Polizeisprecher mitteilt, werden derzeit Zeugenhinweise geprüft. Unbekannte hatten den Automaten am 20. Juni gesprengt. Es entstand ein Sachschaden von 350.000 Euro. Wie viel Geld die Täter erbeuteten,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
20.06.2025
4 min.
Sprengung von Geldautomaten in Limbach-Oberfrohna: „Die Wände haben gewackelt“
So sieht es am Freitagmorgen an der Commerzbank in Limbach-Oberfrohna aus.
Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag einen Geldautomaten gesprengt. Der Tatort befindet sich mitten im Zentrum, mehrere Anwohner bekamen die Tat mit. Die Polizei hat erste Hinweise auf den Hergang.
Julia Grunwald, Benjamin Lummer, Holger Frenzel
18:06 Uhr
3 min.
Trotz Traktor-Diebstahl im Erzgebirge: Happy End für Zwillinge zum Schulanfang
Update
Nick (l.) und Niklas Kempe vor dem blauen Traktor, den ein Landwirt spontan zur Verfügung stellte – am Morgen der Einschulungsfeier.
Der rote Traktor sollte, liebevoll geschmückt, zum Schulanfang ein Blickfang sein. Als er gestohlen wird, kommt prompt unerwartete Hilfe.
Katrin Kablau
14:55 Uhr
1 min.
Polizei warnt vor Auto-Einbrüchen: In Freiberg und Döbeln wurden Rucksack und Geldbörsen gestohlen
Unbekannte (Symbolfoto) haben in den vergangenen Tagen in Mittelsachsen Autos aufgebrochen.
Die Täter hatten jeweils die Seitenscheibe des Fahrzeuges eingeschlagen. Die Polizei rät erneut, keine Wertsachen im Auto zurückzulassen.
FP
23.06.2025
2 min.
Nach Geldautomaten-Sprengung in Limbach-Oberfrohna: Welche Fragen noch offen sind
Vier Tage nach der Sprengung eines Geldautomaten sind noch viele Fragen offen.
Die Ermittlungsarbeiten am Johannisplatz sind zwar abgeschlossen. Die Polizei hält sich mit Details jedoch zurück.
Julia Grunwald
14:54 Uhr
1 min.
Beachvolleyball: Zauberkugel-Tag im Oelsnitzer Freibad beginnt erst mal sportlich
Beim Pokalturnier im Beachvolleyball geht es am Samstag im Oelsnitzer Freibad wieder hoch her.
Zehn Hobbymannschaften aus Oelsnitz und Umgebung kämpfen am Samstag im Freibad Elstergarten um den Zauberpokal, der jetzt Villmann-Security-Cup heißt.
Thomas Gräf
Mehr Artikel