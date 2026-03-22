Automesse in Chemnitz: Besucher bleiben beim E-Auto zurückhaltend

Auf der Messe „Chemnitz macht AUTOmobil“ zeigen Besucher klar, was sie wollen: Preis, Vertrauen und Flexibilität zählen oft mehr als der Antrieb.

Ein Wochenende lang dreht sich in Chemnitz alles ums Auto. Doch wer durch die Hallen der Messe „Chemnitz macht AUTOmobil“ geht, merkt schnell: E-Mobilität bleibt für viele noch Zukunft. Ein Wochenende lang dreht sich in Chemnitz alles ums Auto. Doch wer durch die Hallen der Messe „Chemnitz macht AUTOmobil“ geht, merkt schnell: E-Mobilität bleibt für viele noch Zukunft.