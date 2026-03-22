Automesse in Chemnitz: Besucher bleiben beim E-Auto zurückhaltend

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Markus Ullmann und Melanie Rothenberger mit dem neuen Kia EV2: Das Modell soll den Einstieg in die E-Mobilität erleichtern.
Markus Ullmann und Melanie Rothenberger mit dem neuen Kia EV2: Das Modell soll den Einstieg in die E-Mobilität erleichtern. Foto: Ralf Jerke
Melanie und Gerd Förster am Actyon von KG Mobility: Für beide kommt aktuell eher ein Verbrenner infrage als ein E-Auto.
Melanie und Gerd Förster am Actyon von KG Mobility: Für beide kommt aktuell eher ein Verbrenner infrage als ein E-Auto. Foto: Ralf Jerke
Melanie Rothenberger im Mazda 6e: Mit dem elektrischen Flaggschiff der Marke wirbt die Boettcher-Gruppe auf der Automesse in Chemnitz.
Melanie Rothenberger im Mazda 6e: Mit dem elektrischen Flaggschiff der Marke wirbt die Boettcher-Gruppe auf der Automesse in Chemnitz. Foto: Ralf Jerke
Volle Hallen in Chemnitz: Besucher informieren sich bei „Chemnitz macht AUTOmobil“ über neue Modelle, Technik und Trends.
Volle Hallen in Chemnitz: Besucher informieren sich bei „Chemnitz macht AUTOmobil“ über neue Modelle, Technik und Trends. Foto: Ralf Jerke
Markus Ullmann und Melanie Rothenberger mit dem neuen Kia EV2: Das Modell soll den Einstieg in die E-Mobilität erleichtern.
Markus Ullmann und Melanie Rothenberger mit dem neuen Kia EV2: Das Modell soll den Einstieg in die E-Mobilität erleichtern. Foto: Ralf Jerke
Melanie und Gerd Förster am Actyon von KG Mobility: Für beide kommt aktuell eher ein Verbrenner infrage als ein E-Auto.
Melanie und Gerd Förster am Actyon von KG Mobility: Für beide kommt aktuell eher ein Verbrenner infrage als ein E-Auto. Foto: Ralf Jerke
Melanie Rothenberger im Mazda 6e: Mit dem elektrischen Flaggschiff der Marke wirbt die Boettcher-Gruppe auf der Automesse in Chemnitz.
Melanie Rothenberger im Mazda 6e: Mit dem elektrischen Flaggschiff der Marke wirbt die Boettcher-Gruppe auf der Automesse in Chemnitz. Foto: Ralf Jerke
Volle Hallen in Chemnitz: Besucher informieren sich bei „Chemnitz macht AUTOmobil“ über neue Modelle, Technik und Trends.
Volle Hallen in Chemnitz: Besucher informieren sich bei „Chemnitz macht AUTOmobil“ über neue Modelle, Technik und Trends. Foto: Ralf Jerke
Chemnitz
Automesse in Chemnitz: Besucher bleiben beim E-Auto zurückhaltend
Von Ralf Jerke
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Auf der Messe „Chemnitz macht AUTOmobil“ zeigen Besucher klar, was sie wollen: Preis, Vertrauen und Flexibilität zählen oft mehr als der Antrieb.

Ein Wochenende lang dreht sich in Chemnitz alles ums Auto. Doch wer durch die Hallen der Messe „Chemnitz macht AUTOmobil“ geht, merkt schnell: E-Mobilität bleibt für viele noch Zukunft.
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