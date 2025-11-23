Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • B 174 bei Chemnitz: Dacia kracht zweimal in Leitplanke

Ein Dacia ist am Samstag auf der B 174 verunglückt.
Ein Dacia ist am Samstag auf der B 174 verunglückt. Bild: Jan Härtel
Ein Dacia ist am Samstag auf der B 174 verunglückt.
Ein Dacia ist am Samstag auf der B 174 verunglückt. Bild: Jan Härtel
Chemnitz
B 174 bei Chemnitz: Dacia kracht zweimal in Leitplanke
Redakteur
Von Erik Anke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine Beifahrerin wurde bei dem Unfall verletzt, zudem entstand ein hoher Sachschaden.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Samstagmorgen auf der Bundesstraße 174 ereignet. Der 58-jährige Fahrer eines Dacia kam kurz vor dem Chemnitzer Ortseingang nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Der Wagen schleuderte daraufhin nach links und kollidierte auch mit der linken Leitplanke. Eine 53-jährige Beifahrerin erlitt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.11.2025
2 min.
Rubio macht Hoffnung auf überarbeiteten Friedensplan
Die Ukraine könnte US-Außenminister Marco Rubio zufolge mehr Bedenkzeit bekommen.
Überraschend positiv zeigt sich US-Außenminister Marco Rubio nach Konsultationen mit Vertretern der Ukraine in Genf. Wie ist der jetzige Stand der Ukraine-Gespräche?
09:05 Uhr
3 min.
Bibbern im Erzgebirge: Minus 22 Grad Celsius Sonntagfrüh im kältesten Ort Deutschlands
 9 Bilder
Mit einem Kälterekord für ganz Deutschland meldet sich das Erzgebirge.
Die erste Rekordmeldung aus der Kältekammer des Erzgebirges kommt dieses Jahr doch recht früh. Mit Temperaturen von verbreitet minus 5 bis minus 10 Grad Celsius hat Deutschland eine bitterkalte Nacht hinter sich.
André März
19.11.2025
1 min.
Dacia prallt nahe Schöneck gegen einen Baum
Ein Auto prallte am Dienstag in Schöneck gegen einen Baum.
Ein schwer verletzter Fahrer und Totalschaden sind die Bilanz eines Unfalls im Oberen Vogtland.
Sabine Schott
18.09.2025
2 min.
Schwerer Unfall in Limbach-Oberfrohna: 57-Jähriger überschlägt sich mit seinem Auto
Ein 57-Jähriger verunglückte am Mittwochabend mit seinem Dacia.
Nach dem Unfall am Mittwochabend musste der Mann in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Polizei ermittelt nun gegen den Fahrer.
Julia Grunwald
15:00 Uhr
2 min.
Zug aus Tschechien im Erzgebirge entgleist - Triebwagen landet am Bahnhof mit der Nase im Dreck
 5 Bilder
Ein Zug aus Tschechien ist am Samstag in Johanngeorgenstadt auf das falsche Gleis gefahren.
Am Samstag ist ein Zug der tschechischen Bahn in Johanngeorgenstadt auf ein Anstellgleis geraten und schließlich entgleist. Die Bergung war schwierig.
Beate Kindt-Matuschek
24.11.2025
1 min.
Friedensplan: Rubio weicht Frist für Zusage von Ukraine auf
Die Ukraine könnte US-Außenminister Marco Rubio zufolge mehr Bedenkzeit bekommen.
Bis Donnerstag sollte sich die Ukraine mit Blick auf den US-Friedensplan entscheiden - das hatte US-Präsident Trump ursprünglich forciert. Nun relativiert sein Außenminister Rubio die Frist.
Mehr Artikel