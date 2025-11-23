B 174 bei Chemnitz: Dacia kracht zweimal in Leitplanke

Chemnitz
Eine Beifahrerin wurde bei dem Unfall verletzt, zudem entstand ein hoher Sachschaden.
Ein Verkehrsunfall hat sich am Samstagmorgen auf der Bundesstraße 174 ereignet. Der 58-jährige Fahrer eines Dacia kam kurz vor dem Chemnitzer Ortseingang nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Der Wagen schleuderte daraufhin nach links und kollidierte auch mit der linken Leitplanke. Eine 53-jährige Beifahrerin erlitt...
