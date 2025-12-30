B 174 bei Chemnitz: Straße musste nach Glätteunfall zeitweise gesperrt werden

Ein Transporter kam von der Fahrbahn ab. Rettungskräfte waren im Einsatz.

Auf der B 174, kurz nach dem Ortsausgang von Chemnitz, hat sich am Dienstagmittag auf glatter Fahrbahn ein Unfall ereignet. Wie die Polizei bestätigte, kam dabei ein Transporter gegen 11 Uhr nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Leitplanke. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Die B 174 musste stadtauswärts zeitweise voll gesperrt...