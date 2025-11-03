Bachstraße in Limbach-Oberfrohna dicht: Warum gibt es keine Alternative zur Vollsperrung?

Für drei Wochen ist die Zufahrt zum Zentrum komplett gesperrt. Besonders Anwohner kritisieren das. Die Stadt verweist unter anderem auf gesetzliche Vorgaben.

Die Baustellen in Limbach-Oberfrohna spalten die Gemüter. Nun ist eine weitere dazu gekommen. Seit dem 27. Oktober ist die Bachstraße im Zentrum voll gesperrt. Insgesamt drei Wochen soll die Nebenstraße des ebenfalls gesperrten Johannisplatzes dicht bleiben. In der Straße soll die Beleuchtung erneuert und der Gehweg saniert werden.