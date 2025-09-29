Bäckerei, Hotel, Holz-Erlebnispark: Chemnitzer Europark gewinnt nach der Sanierung neue Mieter

Chemnitz
Früher wurde in den Backsteingebäuden an der Schulstraße Baumwolle verarbeitet, jetzt beschäftigen sich die Köpfe in den Büros mit Ideen für die Industrie. Und es gibt Platz für weiteres Wachstum.
Für Gerd Göbelbecker herrscht gerade „Erntezeit“, der Dresdner erntet gerade die Früchte seiner Arbeit. Mitte September bekam er einen Denkmalpreis für die Sanierung der alten Baumwollspinnerei in Mittweida, in der sich jetzt das Jobcenter Mittelsachsen befindet. Kurz vorher konnte er mit seinem Chemnitzer Geschäftspartner Frank Steinert...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.