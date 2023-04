Bagger schaffen Platz für neue Einfamilienhäuser in Limbach-Oberfrohna

Das Wohngebiet am Wasserturm in Limbach-Oberfrohna verwandelt sich weiter. In dieser Woche haben die Abrissarbeiten für die letzten zwei verbliebenen Plattenbauten aus DDR-Zeiten begonnen. Andere waren bereits in den vergangenen Jahren verschwunden. Wo einst Hunderte Menschen in den Mehrfamilienhäusern lebten, wird Platz für Eigenheime für...