MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Baggertür in Limbach-Oberfrohna geklaut

In Limbach-Oberfrohna wurde von einem Kleinbagger auf einer Baustelle die Tür gestohlen.
In Limbach-Oberfrohna wurde von einem Kleinbagger auf einer Baustelle die Tür gestohlen. Symbolfoto: EHL Media/Thomas
In Limbach-Oberfrohna wurde von einem Kleinbagger auf einer Baustelle die Tür gestohlen.
In Limbach-Oberfrohna wurde von einem Kleinbagger auf einer Baustelle die Tür gestohlen. Symbolfoto: EHL Media/Thomas
Chemnitz Umland
Baggertür in Limbach-Oberfrohna geklaut
Redakteur
Von Susanne Kiwitter
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Diebe waren zwischen Dienstag und Mittwoch auf einer Baustelle zugange.

Wer klaut eine Baggertür? Diese Frage stellt sich die Polizei aktuell nach einem Vorfall in Limbach-Oberfrohna. An der Nordstraße machten sich laut Mitteilung der Beamten zwischen Dienstagmittag, 13 Uhr, und Mittwochmorgen, 7.30 Uhr, Unbekannte auf einer Baustelle an einem Kleinbagger zu schaffen. Sie öffneten die Baggertür auf der Polizei...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:30 Uhr
4 min.
Ellefeld plant neue Regeln bei Mährobotern, Autowäsche und Co. – darum geht es im Kern
Der Ellefelder Gemeinderat debattierte über eine neue Polizeiverordnung, die bald in Kraft treten soll.
Die Gemeinde im Vogtland plant, ihre Polizeiverordnung nach zehn Jahren zu überarbeiten. Der Entwurf wurde nun vorgestellt. Das sind geplanten Änderungen und die strittigsten Punkte.
Florian Wunderlich
26.03.2026
4 min.
Neunjähriger Plauener fertigt „Vater-und-Sohn“-Paare im Kleinformat: „Am liebsten hätte ich ein Original im Garten“
 5 Bilder
Über 40 Mini-Figuren hat Matti mit Holz, Kleber und Farbe hergestellt – hier im Jößnitzer Garten.
Vielerorts in der Plauener Innenstadt stehen Holzfiguren, die an Erich Ohsers „Vater-und-Sohn“-Bildergeschichten erinnern. Matti Söllner findet sie spitze – und hat ein ungewöhnliches Hobby daraus entwickelt.
Sabine Schott
17:30 Uhr
4 min.
Loipe, Lift, Bergwerk: So will Klingenthal für Urlauber wieder attraktiver werden
Die Kammloipe bei Mühlleithen gehört zu den schneesichersten Strecken der Region. Weil aber auch hier die Winter kürzer werden, soll eine beschneite Loipe am Kiel entstehen.
Zehn Millionen Euro will die Stadt Klingenthal in touristische Projekte rund um ihren Urlaubsort Mühlleithen investieren. Dort soll vor allem der Ganzjahrestourismus gestärkt werden. Was im Konzept drinsteht.
Tino Beyer
06.03.2026
1 min.
Limbach-Oberfrohna: 1000 Euro aus Einkaufswagen geklaut
1000 Euro hatte eine Seniorin beim Einkaufen in ihrer Tasche.
Dreiste Diebe haben am Donnerstag in Limbach-Oberfrohna eine Seniorin bestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.
Susanne Kiwitter
26.03.2026
4 min.
Bestes Hotel in Sachsen: Holiday Check vergibt Gold an Köhlerhütte in Waschleithe
 4 Bilder
Sie haben allen Grund zur Freude: Das Team der „Köhlerhütte Fürstenbrunn“ ist Sachsens bestes Hotel und nun mit Gold dekoriert.
Sie ist das beste Hotel in Sachsen und liegt deutschlandweit auf Platz 18. Die „Köhlerhütte Fürstenbrunn“ in Waschleithe erhält von ihren Gästen beste Bewertungen. Doch woran liegt das?
Beate Kindt-Matuschek
04.03.2026
1 min.
Baustellendiebstahl in Limbach-Oberfrohna: Schweißbahnen und Gasflaschen weg
Diebe haben sich am Dienstag auf einer Baustelle in Limbach-Oberfrohna bedient. Die Polizei sucht Zeugen.
Unbekannte Täter haben von einer Baustelle in Limbach-Oberfrohna Rollen Schweißbahn und Gasflaschen gestohlen. Die Polizei sucht nun Zeugen.
Luisa Ederle
Mehr Artikel