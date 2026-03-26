Baggertür in Limbach-Oberfrohna geklaut

Die Diebe waren zwischen Dienstag und Mittwoch auf einer Baustelle zugange.

Wer klaut eine Baggertür? Diese Frage stellt sich die Polizei aktuell nach einem Vorfall in Limbach-Oberfrohna. An der Nordstraße machten sich laut Mitteilung der Beamten zwischen Dienstagmittag, 13 Uhr, und Mittwochmorgen, 7.30 Uhr, Unbekannte auf einer Baustelle an einem Kleinbagger zu schaffen. Sie öffneten die Baggertür auf der Polizei...