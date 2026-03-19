Bahnhof Schönau: 37-Jähriger schluckt bei Kontrolle offenbar Päckchen mit Drogen

Chemnitz
Auffälliges Verhalten machte Beamte auf ihn aufmerksam. Dann geriet die Situation beinahe außer Kontrolle.
Es ist Mittwoch später Nachmittag auf dem Bahnhof Chemnitz-Schönau. Beamte der Bundespolizei sind auf Streife. Dabei fällt ein 37-jähriger Mann auf. Die Beamten entdecken in seiner Bauchtasche eine kleine Verpackung mit weißer kristalliner Substanz. An diesem Punkt wird der Mann aggressiv und leistet Widerstand gegen die Einsatzkräfte....
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