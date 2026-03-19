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Ein Beamter wurde leicht verletzt.
Ein Beamter wurde leicht verletzt. Foto: Sven Hoppe/dpa
Ein Beamter wurde leicht verletzt.
Ein Beamter wurde leicht verletzt. Foto: Sven Hoppe/dpa
Chemnitz
Bahnhof Schönau: 37-Jähriger schluckt bei Kontrolle offenbar Päckchen mit Drogen
Redakteur
Von Denise Märkisch
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Auffälliges Verhalten machte Beamte auf ihn aufmerksam. Dann geriet die Situation beinahe außer Kontrolle.

Es ist Mittwoch später Nachmittag auf dem Bahnhof Chemnitz-Schönau. Beamte der Bundespolizei sind auf Streife. Dabei fällt ein 37-jähriger Mann auf. Die Beamten entdecken in seiner Bauchtasche eine kleine Verpackung mit weißer kristalliner Substanz. An diesem Punkt wird der Mann aggressiv und leistet Widerstand gegen die Einsatzkräfte....
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