Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Ballett „Cinderella“ auf der Chemnitzer Opernhausbühne

Bild: Ida Zenna
Bild: Ida Zenna
Chemnitz
Ballett „Cinderella“ auf der Chemnitzer Opernhausbühne
Redakteur
Von Galina Pönitz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Einen bekannten Stoff hat Ballettdirektorin Sabrina Sadowska in die 1950er-Jahre verlegt. Am 2. November ist die Aufführung erneut zu sehen.

Die weltbekannte Geschichte eines ausgebeuteten Mädchens mit unbeugsamem Willen, das trotz aller Erniedrigungen seinen Lebensmut nicht verliert – diese Geschichte kommt mit dem Ballett „Cinderela“ am 2. November ein weiteres Mal auf die Bühne des Chemnitzer Opernhauses. Ballettdirektorin Sabrina Sadowska hat sich des romantischen Stoffs...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
11.10.2025
2 min.
Zwischen Glanz und Elend: „La Traviata“ im Chemnitzer Opernhaus
Am 12. Oktober wird auf der Bühne die Geschichte einer Frau erzählt, die laut dem italienischen Operntitel einst „vom Wege abkam“.
Galina Pönitz
30.10.2025
1 min.
Konzertmeisterin plaudert mit dem neuen Chemnitzer Generalmusikdirektor
Die Robert-Schumann-Philharmonie und der Chemnitzer Musikverein laden am 31. Oktober ins Carlowitz-Congress-Center ein.
Galina Pönitz
17:35 Uhr
2 min.
Glück für dieses Vogtland-Dorf: In diesen Kindergarten zieht wieder Leben ein
Die Kita „Spatzennest“ in Trieb steht seit 2023 leer. Bald sollen dort Kinder von null bis sechs Jahren einziehen.
Zu wenig Kinder hat es im Falkensteiner Ortsteil Trieb gegeben. Deshalb wurde die Kita 2023 geschlossen. Nun ziehen dort wieder Kinder ein - ein Kindergarten wird es aber nicht mehr sein.
Cornelia Henze
17:35 Uhr
4 min.
Stau am Globus und halb Oberfranken beim Shopping in Plauen: „Nierenragout im Beutel - das ist saugut!“
Einkaufsmarathon nach Reformationstag und am Feiertag in Bayern: Pickepackevoll ist der Parkplatz am Globus Weischlitz. Auch auf den Anfahrten von der A 72 kommend, staut es sich.
Gäste aus Bayern kommen am Samstag in großer Anzahl ins Vogtland zum Einkauf. Warum gerade der XXL-Markt in Weischlitz ihr Ziel war.
Cornelia Henze
Mehr Artikel