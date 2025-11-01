Ballett „Cinderella“ auf der Chemnitzer Opernhausbühne

Chemnitz
Einen bekannten Stoff hat Ballettdirektorin Sabrina Sadowska in die 1950er-Jahre verlegt. Am 2. November ist die Aufführung erneut zu sehen.
Die weltbekannte Geschichte eines ausgebeuteten Mädchens mit unbeugsamem Willen, das trotz aller Erniedrigungen seinen Lebensmut nicht verliert – diese Geschichte kommt mit dem Ballett „Cinderela“ am 2. November ein weiteres Mal auf die Bühne des Chemnitzer Opernhauses. Ballettdirektorin Sabrina Sadowska hat sich des romantischen Stoffs...
