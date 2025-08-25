Ballon auf Bundesstraße 174 bei Chemnitz gelandet – Pilotin äußert sich

Chemnitz
Der Ballon war am Sonntagabend unterwegs, als er offenbar eine ungeplante Landung absolvieren musste. Alles nicht so wild, sagt die Pilotin.
Auf der Bundesstraße 174 zwischen Chemnitz und Amtsberg hat es am Sonntagabend eine ungeplante Landung eines Heißluftballons gegeben. Ein Autofahrer schildert gegenüber „Freie Presse“, dass er gegen 19.30 Uhr auf der Straße unterwegs war und den Ballon auf der Gegenspur gesehen habe. Es seien bereits Fahrzeuge dorthin unterwegs gewesen....
