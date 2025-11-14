Bargeld im Topf vors Haus gestellt: Falsche Polizisten erbeuten in Chemnitz 53.000 Euro

Chemnitz
Die Täter gaukelten dem Senior vor, Betrüger könnten sein Geld orten und sie wollten es deswegen untersuchen. Der Mann kam den Aufforderungen nach.
Trickbetrüger haben in Chemnitz über 50.000 Euro erbeutet. Ein älterer Mann aus Altendorf erhielt am Donnerstag einen Anruf von einer angeblichen Kriminalpolizistin. Sie erzählte von einer Diebesbande, die im Wohnumfeld des Mannes aktiv sei und Bargeld orten könne. Um zu prüfen, ob das im Haus aufbewahrte Bargeld des Seniors Strahlung...
