  • Bau fast abgeschlossen: Diese Vor- und Nachteile bietet der neue Hauptstandort der Chemnitzer Poliklinik

Der Empfangsbereich liegt in einem hohen Atrium. Hier kann man sich künftig sowohl elektronisch als auch bei einem Menschen am Schalter anmelden.
Der Empfangsbereich liegt in einem hohen Atrium. Hier kann man sich künftig sowohl elektronisch als auch bei einem Menschen am Schalter anmelden. Bild: Andreas Seidel
Projektleiter Fabian Schönemann und Poliklinik-Sprecherin Linda Erler besichtigen einen der Gymnastikräume in der obersten Etage.
Projektleiter Fabian Schönemann und Poliklinik-Sprecherin Linda Erler besichtigen einen der Gymnastikräume in der obersten Etage. Bild: Andreas Seidel
In der Fassade wurde ein Loch offen gelassen, durch das bald die großen Geräte der Radiologie in das Gebäude gehoben werden.
In der Fassade wurde ein Loch offen gelassen, durch das bald die großen Geräte der Radiologie in das Gebäude gehoben werden. Bild: Andreas Seidel
Die Ärztinnen Franziska Helm (links) und Isabel Därr-Grund ziehen mit ihren Praxen bald in die „Neue Praxiswelt“ um.
Die Ärztinnen Franziska Helm (links) und Isabel Därr-Grund ziehen mit ihren Praxen bald in die „Neue Praxiswelt“ um. Bild: Erik Anke
Chemnitz
Bau fast abgeschlossen: Diese Vor- und Nachteile bietet der neue Hauptstandort der Chemnitzer Poliklinik
Von Erik Anke
Im Simmel-Neubau im Chemnitzer Zentrum haben bereits der Edeka und die Müller-Drogerie eröffnet. In wenigen Monaten will hier auch die Poliklinik mehrere Standorte zentrieren. Die letzten Arbeiten laufen bereits.

Im Simmel-Neubau im Chemnitzer Zentrum herrscht schon seit einigen Wochen reges Treiben. Edeka und Müller haben seit Ende September geöffnet. Doch der ganz große Betrieb in dem Gebäude wird erst im kommenden Jahr stattfinden. Noch im ersten Quartal sollen die ersten Ärzte in die Stockwerke 4 bis 7 einziehen. Dann nimmt die „Neue...
