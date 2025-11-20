Bau fast abgeschlossen: Diese Vor- und Nachteile bietet der neue Hauptstandort der Chemnitzer Poliklinik

Im Simmel-Neubau im Chemnitzer Zentrum haben bereits der Edeka und die Müller-Drogerie eröffnet. In wenigen Monaten will hier auch die Poliklinik mehrere Standorte zentrieren. Die letzten Arbeiten laufen bereits.

Im Simmel-Neubau im Chemnitzer Zentrum herrscht schon seit einigen Wochen reges Treiben. Edeka und Müller haben seit Ende September geöffnet. Doch der ganz große Betrieb in dem Gebäude wird erst im kommenden Jahr stattfinden. Noch im ersten Quartal sollen die ersten Ärzte in die Stockwerke 4 bis 7 einziehen. Dann nimmt die „Neue...