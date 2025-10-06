Bauarbeiten am Schloss Wolkenburg in Limbach-Oberfrohna: Freiwillige für Gestaltung des Schlossgartens gesucht

Trotz großer Baustelle lädt der Förderverein wieder zum Parkseminar am Schloss Wolkenburg ein. Auf die Helfer wartet eine Premiere.

Der Förderverein von Schloss Wolkenburg lädt am 18. Oktober zum alljährlichen Parkseminar ein. Bereits zum 19. Mal findet die Veranstaltung statt, bei der Freiwillige gemeinsam mit dem Förderverein den Schlosspark aufwerten. Dieser wird momentan mithilfe von Fördermitteln neu gestaltet wird. Darum soll sich auch der Arbeitseinsatz drehen....