Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Bauarbeiten am Schloss Wolkenburg in Limbach-Oberfrohna: Freiwillige für Gestaltung des Schlossgartens gesucht

Am 18. Oktober findet im Schloss Wolkenburg das alljährliche Parkseminar statt.
Am 18. Oktober findet im Schloss Wolkenburg das alljährliche Parkseminar statt. Bild: Uwe Mann/Archiv
Am 18. Oktober findet im Schloss Wolkenburg das alljährliche Parkseminar statt.
Am 18. Oktober findet im Schloss Wolkenburg das alljährliche Parkseminar statt. Bild: Uwe Mann/Archiv
Chemnitz Umland
Bauarbeiten am Schloss Wolkenburg in Limbach-Oberfrohna: Freiwillige für Gestaltung des Schlossgartens gesucht
Redakteur
Von Julia Grunwald
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Trotz großer Baustelle lädt der Förderverein wieder zum Parkseminar am Schloss Wolkenburg ein. Auf die Helfer wartet eine Premiere.

Der Förderverein von Schloss Wolkenburg lädt am 18. Oktober zum alljährlichen Parkseminar ein. Bereits zum 19. Mal findet die Veranstaltung statt, bei der Freiwillige gemeinsam mit dem Förderverein den Schlosspark aufwerten. Dieser wird momentan mithilfe von Fördermitteln neu gestaltet wird. Darum soll sich auch der Arbeitseinsatz drehen....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.09.2025
4 min.
Der Mund als wichtigste Waffe: Was erlebt man als Bürgerpolizistin in Wolkenburg-Kaufungen?
Seit 2019 ist Wolkenburg-Kaufungen das Revier von Bürgerpolizistin Anne-Kathrin Taeger.
Anne-Kathrin Taeger ist eine von vier Bürgerpolizisten in Limbach-Oberfrohna. Die Probleme der Menschen in Wolkenburg sind ihr Alltag. Menschlichkeit ist der bedeutsamste Helfer in ihrem Job.
Julia Grunwald
11:04 Uhr
2 min.
Bundesjustizministerium lehnt EU-Pläne zur Chatkontrolle ab
Der führende Messengerdienst spricht sich klar gegen die Einführung einer Chatkontrolle in der EU aus. (Symbolbild)
Justizministerin Hubig stellt klar: Deutschland wird bei der EU-Chatkontrolle nicht mitziehen. Was bedeutet das für WhatsApp & Co. – und wie geht es jetzt in Brüssel weiter?
14:49 Uhr
2 min.
Erzgebirge: Stadtwerke-Geschäftsführer tritt zurück
Geschäftsführer Udo Moritz verlässt die Stadtwerke Annaberg-Buchholz.
Der kommunale Energieversorger aus Annaberg-Buchholz verliert seine Doppelspitze. Udo Moritz verlässt das Unternehmen nach mehr als 30 Jahren.
Patrick Herrl
07.10.2025
5 min.
„Ich werde die Wohnung nie mehr vermieten“: Messi-Mieter hinterlässt in Chemnitz völlig verwüstete Wohnung
Karl-Heinz Keupp ist fassungslos. Seine Wohnung hat er kaum noch wiedererkannt.
Sein letzter Mieter hinterließ tonnenweise Müll, Dreck und beschmierte Wände. Auf den Kosten wird der Eigentümer sitzen bleiben. Aus Sicht eines Anwalts hätte es aber noch viel schlimmer kommen können.
Denise Märkisch
22.07.2025
2 min.
Neue Ideen für historische Orte in Limbach-Oberfrohna: Wie können Denkmäler zukünftig genutzt werden?
Was soll mit historischen Orten, wie der Bibliothek im Schloss Wolkenburg, passieren?
Bürger, Experten und Entscheider können in Wolkenburg-Kaufungen neue Ideen für Schloss, Bahnhof und alte Fabrikgebäude entwickeln. Dabei soll ihnen eine besondere Veranstaltung helfen.
Julia Grunwald
11:08 Uhr
2 min.
Discover verbietet Nutzung von Powerbanks
Powerbank auf Flugreise dabei? Dann unbedingt die Airline-Bestimmungen checken!
Der Ferienflieger von Lufthansa untersagt die Verwendung der mobilen Ersatzakkus an Bord und folgt damit anderen Airlines. Was ist das Problem mit Powerbanks?
Mehr Artikel