Bauarbeiten an Chemnitzer Zentralhaltestelle: Das ändert sich für Fahrgäste

Chemnitz
Wegen Gleisbauarbeiten sind einige Straßenbahnen der CVAG eine Zeit lang anders unterwegs als üblich.
Wer in Chemnitz mit der Straßenbahn unterwegs ist, muss sich vorübergehend auf Änderungen einstellen. Wie die Chemnitzer Verkehrs-AG mitteilt, kommt es Mitte dieser Woche im Zentrum der Stadt zu Änderungen auf mehreren Linien. Einige Bahnen fahren rund um die Zentralhaltestelle anders als gewohnt.
