  • Bauarbeiten an Chemnitzer Zentralhaltestelle: Das ändert sich für Fahrgäste

An der Zentralhaltestelle kommt es in dieser Woche zeitweilig zu Änderungen.
An der Zentralhaltestelle kommt es in dieser Woche zeitweilig zu Änderungen.
Chemnitz
Bauarbeiten an Chemnitzer Zentralhaltestelle: Das ändert sich für Fahrgäste
Redakteur
Von Michael Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wegen Gleisbauarbeiten sind einige Straßenbahnen der CVAG eine Zeit lang anders unterwegs als üblich.

Wer in Chemnitz mit der Straßenbahn unterwegs ist, muss sich vorübergehend auf Änderungen einstellen. Wie die Chemnitzer Verkehrs-AG mitteilt, kommt es Mitte dieser Woche im Zentrum der Stadt zu Änderungen auf mehreren Linien. Einige Bahnen fahren rund um die Zentralhaltestelle anders als gewohnt.
