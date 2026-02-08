MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Bauarbeiten: Chemnitz ab Montag vom Dresdner Hauptbahnhof abgekoppelt

Auf den Linien RE3 und RB30 kommt es zu erheblichen Behinderungen.
Auf den Linien RE3 und RB30 kommt es zu erheblichen Behinderungen. Bild: Ralph Koehler/propicture
Auf den Linien RE3 und RB30 kommt es zu erheblichen Behinderungen.
Auf den Linien RE3 und RB30 kommt es zu erheblichen Behinderungen. Bild: Ralph Koehler/propicture
Chemnitz
Bauarbeiten: Chemnitz ab Montag vom Dresdner Hauptbahnhof abgekoppelt
Redakteur
Von Erik Anke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Weil eine Bahnbrücke in Dresden erneuert wird, erreichen Bahnreisende den dortigen Hauptbahnhof nur noch mit Umwegen. Für den Fernverkehr gibt es Alternativen.

Bahnreisende, die zwischen den Hauptbahnhöfen in Chemnitz und Dresden unterwegs sind, müssen sich ab Montag auf starke Behinderungen einstellen. Aufgrund von Bauarbeiten an einer Bahnbrücke in Dresden fahren die Verbindungen der Linien RE 3 und RB 30 nur noch bis zum Bahnhof Dresden-Plauen. Zwischen diesem und dem Dresdner Hauptbahnhof wird ein...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:30 Uhr
3 min.
HipHop-Tanzgruppen beim Wettkampf in Dresden
Die Dresdner Messe war am Samstag Bühne für HipHop- und Showdance-Gruppen aus ganz Deutschland.
Wenn Breakdancer die Bühne betreten, geht es rasant zu. In Dresden versammeln sich zum Saisonauftakt dutzende Gruppen aus ganz Deutschland.
Jetzt kostenfrei lesen bis 22:00!
03.02.2026
5 min.
Erneut trifft es Chemnitz: Südwestsachsen fast ein Jahr vom Dresdner Hauptbahnhof abgekoppelt – Bahn nennt nun die Gründe
Jetzt kostenfrei lesen bis 22:00!
Nicht mehr lange zu bewundern: Ein Intercity-Zug im Chemnitzer Hauptbahnhof.
Ab Montag fährt kein Zug mehr aus Richtung Chemnitz zum Hauptbahnhof der Landeshauptstadt. Auch die Intercitys in Sachsens drittgrößte Stadt werden gekappt. Bis Mai, wie die Bahn nun mitteilt.
Frank Hommel
Von Frank Hommel
3 min.
03.02.2026
3 min.
Kommentar zu neuen Einschränkungen der Bahn in Richtung Chemnitz: Nicht gerade ein schlauer Zug
Meinung
Redakteur
Zug der MRB in Dresden Hauptbahnhof. Manches an Kritik an der Bahn ist überzogen. Aber leider nicht alles.
Nicht jede Schmäh-Kritik an den Zuständen bei der Bahn ist angemessen. Aber die Kommunikation der Sperrung des Dresdner Hauptbahnhofs aus Richtung Chemnitz macht selbst nachsichtigste Fahrgäste ratlos.
Frank Hommel
11:34 Uhr
2 min.
Paul Thomas Anderson gewinnt US-Regiepreis
Der Preis gilt als Vorbote der Oscars.
Der Filmemacher ist mit "One Battle After Another" weiter auf Oscar-Kurs. In Beverly Hills heimste er einen renommierten Preis ein.
07.02.2026
2 min.
Mysteriöses Flugzeug über dem Erzgebirge: Airbus dreht Schleifen
Der frei zugängliche Flugtracker Flight Aware lässt das Manöver nachvollziehen.
Eine DHL-Maschine ist am Samstagmorgen umgelenkt worden. Sie war auf dem Weg nach Tel Aviv. Was dazu bekannt ist.
Katrin Kablau
07.02.2026
4 min.
Chemnitzer Opernball: Die Hingucker des Abends
 26 Bilder
Katrin Weber - Passend zum Motto hat auch sie am Glitzer nicht gespart. Ihre Tasche hat sie bei Guess, das Kleid bei Zalando erworben. Auch wenn langärmelige Kleider eher was für alte Frauen seien, habe sie mit ihrem einen guten Fang gemacht. Aber damit nicht genug, auch die Schuhe (von Steve Madden) funkeln was das Zeug hält.
Sehen und gesehen werden: Sparkling Moments lautet das Motto des 22. Chemnitzer Opernballs - dementsprechend glitzern und funkeln die Outfits auf dem Opernball. Ob in Flamingo-Pink, leuchtendem Saphirblau oder majestätischen Rottönen - Die Chemnitzerinnen und Chemnitzer haben für ihre Outfits keine Kosten und Mühen gescheut.
unserer Redaktion
Mehr Artikel