Bauarbeiten: Chemnitz ab Montag vom Dresdner Hauptbahnhof abgekoppelt

Weil eine Bahnbrücke in Dresden erneuert wird, erreichen Bahnreisende den dortigen Hauptbahnhof nur noch mit Umwegen. Für den Fernverkehr gibt es Alternativen.

Bahnreisende, die zwischen den Hauptbahnhöfen in Chemnitz und Dresden unterwegs sind, müssen sich ab Montag auf starke Behinderungen einstellen. Aufgrund von Bauarbeiten an einer Bahnbrücke in Dresden fahren die Verbindungen der Linien RE 3 und RB 30 nur noch bis zum Bahnhof Dresden-Plauen. Zwischen diesem und dem Dresdner Hauptbahnhof wird ein...