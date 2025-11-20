Bauarbeiten im Verzug: Noch mehr Verspätungen auf Zugstrecke Chemnitz–Leipzig

Der Zugverkehr zwischen Bad Lausick und Leipzig wird durch Bauverzögerungen gestört. Ersatzbusse werden eingesetzt.

Weil Bauarbeiten der DB Infra Go nahe Leipzig sich verzögern, entfallen am Donnerstag alle Züge zwischen Bad Lausick und Leipzig-Liebertwolkwitz. Wie die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) mitteilte, endet deshalb jeder zweite Zug der Linie RE 6 in Bad Lausick, wo ein Umstieg auf Busse notwendig ist. Alle anderen Verbindungen werden so umgeleitet,...