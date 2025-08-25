Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Baum in Chemnitz besetzt: Anwohner verhindern Fällung

Professionell ausgestattet, hat sich ein Anwohner im Baum verschanzt.
Professionell ausgestattet, hat sich ein Anwohner im Baum verschanzt. Bild: Jan Haertel
Chemnitz
Baum in Chemnitz besetzt: Anwohner verhindern Fällung
Redakteur
Von Michael Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein 100 Jahre alter Ahornbaum sollte am Montag abgetragen werden. Der Auftraggeber sieht in ihm eine drohende Gefahr. Nachbarn fühlen sich übergangen.

Am Rande des Chemnitzer Stadtzentrums haben Anwohner eines Gründerzeitviertels am Montagmorgen die Fällung eines 100 Jahre alten Ahornbaums verhindert. Ein Kletterer besetzte den Baum im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses im Viertel Brühl-Nord. Fachunternehmen, die mit mehreren Mitarbeitern angerückt waren, mussten gegen 8 Uhr zunächst...
