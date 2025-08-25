Baum in Chemnitz besetzt: Anwohner verhindern Fällung

Chemnitz
Ein 100 Jahre alter Ahornbaum sollte am Montag abgetragen werden. Der Auftraggeber sieht in ihm eine drohende Gefahr. Nachbarn fühlen sich übergangen.
Am Rande des Chemnitzer Stadtzentrums haben Anwohner eines Gründerzeitviertels am Montagmorgen die Fällung eines 100 Jahre alten Ahornbaums verhindert. Ein Kletterer besetzte den Baum im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses im Viertel Brühl-Nord. Fachunternehmen, die mit mehreren Mitarbeitern angerückt waren, mussten gegen 8 Uhr zunächst...
