Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Baustellen in Chemnitz: Auf der Leipziger Straße könnte es wegen einer zusätzlichen Ampel zu Stau kommen

An einigen Stellen in der Stadt rollte der Verkehr nur zäh, weil Baustellen-Ampeln hinzukommen.
An einigen Stellen in der Stadt rollte der Verkehr nur zäh, weil Baustellen-Ampeln hinzukommen. Bild: Stefan Sauer/dpa
An einigen Stellen in der Stadt rollte der Verkehr nur zäh, weil Baustellen-Ampeln hinzukommen.
An einigen Stellen in der Stadt rollte der Verkehr nur zäh, weil Baustellen-Ampeln hinzukommen. Bild: Stefan Sauer/dpa
Chemnitz
Baustellen in Chemnitz: Auf der Leipziger Straße könnte es wegen einer zusätzlichen Ampel zu Stau kommen
Von unserer Redaktion
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Noch wird in Chemnitz kräftig gebaut. Ein Teil der Ferdinandstraße in Kleinolbersdorf muss voll gesperrt werden. Worauf sich Autofahrer sonst noch einstellen müssen.

1. Adelsbergstraße in Höhe Hausnummer 298 bis Hausnummer 304 / Kirchwinkel halbseitige Straßensperrung mit Ampelreglung bis 30. Oktober wegen Strom-Freileitungsablösung, Erneuerung der Stadtbeleuchtung 3. Bauabschnitt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
13.10.2025
6 min.
Mit dem Auto durch Chemnitz: An diesen Stellen wird gebaut
Viele neue Baustellen kommen nicht hinzu. Viele dauern einfach schon länger.
Reparaturarbeiten an Abwasserschächten sorgen für eine Vollsperrung auf der Adelsbergstraße. Die Baustelle am Harthweg wurde verlängert. Worauf sich Autofahrer sonst noch einstellen müssen.
unserer Redaktion
18:00 Uhr
2 min.
BKA und Interpol fahnden nach gestohlenen Louvre-Juwelen
Mit den Sicherheitsvorkehrungen im Pariser Louvre soll es nicht zum Besten bestellt sein (Archivbild).
Louvre-Einbruch sorgt für Wirbel: Trotz Festnahmen bleiben Beute und Komplizen unauffindbar. Hinweise auf Sicherheitslücken im Museum werden immer lauter.
27.10.2025
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
18:04 Uhr
1 min.
Hurrikan "Melissa" in Jamaika auf Land getroffen
Hurrikan "Melissa" hat Jamaika erreicht.
Hurrikan "Melissa" hat den Karibikstaat Jamaika erreicht. Als Hurrikan der höchsten Kategorie 5 traf "Melissa" an der Südküste des Inselstaates auf Land, wie das US-Hurrikanzentrum NHC in Miami...
20.10.2025
7 min.
Baustellen in Chemnitz: Limbacher Straße am Montag in einem Bereich voll gesperrt – wo es sonst noch eng wird
Eine Schneise für die Fußgänger auf der Lutherstraße. In mehreren Abschnitten wird gebaut. Richtung Zschopauer Straße ist der Bereich fertig. Weiter hinten ist für Autos kein Durchkommen.
Die Limbacher Straße wird wegen eines Gebäudeneubaus ab Montag, 20. Oktober voll gesperrt. An der Zwickauer Straße Einmündung Pornitzstraße wird ab Mittwoch, 22. Oktober die Abwasserleitung repariert. Worauf sich Autofahrer sonst noch einstellen müssen.
unserer Redaktion
Mehr Artikel