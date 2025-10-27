Baustellen in Chemnitz: Auf der Leipziger Straße könnte es wegen einer zusätzlichen Ampel zu Stau kommen

Noch wird in Chemnitz kräftig gebaut. Ein Teil der Ferdinandstraße in Kleinolbersdorf muss voll gesperrt werden. Worauf sich Autofahrer sonst noch einstellen müssen.

1. Adelsbergstraße in Höhe Hausnummer 298 bis Hausnummer 304 / Kirchwinkel halbseitige Straßensperrung mit Ampelreglung bis 30. Oktober wegen Strom-Freileitungsablösung, Erneuerung der Stadtbeleuchtung 3. Bauabschnitt.