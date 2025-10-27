Baustellen in Chemnitz: Auf der Leipziger Straße könnte es wegen einer zusätzlichen Ampel zu Stau kommen

Chemnitz
Noch wird in Chemnitz kräftig gebaut. Ein Teil der Ferdinandstraße in Kleinolbersdorf muss voll gesperrt werden. Worauf sich Autofahrer sonst noch einstellen müssen.
1. Adelsbergstraße in Höhe Hausnummer 298 bis Hausnummer 304 / Kirchwinkel halbseitige Straßensperrung mit Ampelreglung bis 30. Oktober wegen Strom-Freileitungsablösung, Erneuerung der Stadtbeleuchtung 3. Bauabschnitt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.