MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Baustellen in Chemnitz: Der Winter lässt die meisten Arbeiten noch ruhen

Der Winter hat Chemnitz weiterhin im Griff, noch gibt es relativ wenige Baustellen.
Der Winter hat Chemnitz weiterhin im Griff, noch gibt es relativ wenige Baustellen. Bild: Stefan Sauer/dpa
Der Winter hat Chemnitz weiterhin im Griff, noch gibt es relativ wenige Baustellen.
Der Winter hat Chemnitz weiterhin im Griff, noch gibt es relativ wenige Baustellen. Bild: Stefan Sauer/dpa
Chemnitz
Baustellen in Chemnitz: Der Winter lässt die meisten Arbeiten noch ruhen
Von unserer Redaktion
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Diese Baustelleninformation ist die erste in diesem Jahr. Wo es aktuell kein Durchkommen gibt, zeigt ein Überblick über ausgewählte Baustellen.

Annaberger Straße in Höhe der Scheffelstraße gibt es Verkehrsraumeinschränkung seit dem 7. Januar bis 16. Januar 2026 wegen Havarie an der Trinkwasserleitung. Die Umleitung führt über die Annaberger Straße, Heinrich-Lorenz-Straße und Kauffahrtei.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.12.2025
2 min.
Die letzten Baustellen in Chemnitz: Wo es in der Stadt noch eng wird
So sah es bis vor Kurzem noch auf der Carl-von-Ossietzky-Straße aus.
Diese Baustelleninformation ist die letzte in diesem Jahr. Die nächste veröffentlicht die „Freie Presse“ voraussichtlich am 12. Januar 2026. Und die gute Nachricht ist: Autofahrer haben fast überall freie Fahrt.
unserer Redaktion
11.01.2026
2 min.
Glatteis in Sachsen: Hier warnt der Wetterdienst am Montag vor glatten Straßen
Bis in die Nach auf Dienstag hinein warnt der DWD vor Glatteis.
Das Wochenende begann für Autofahrer in Sachsen turbulent, was das Wetter anging. Nun ist klar: Die neue Woche knüpft direkt daran an. Was Sie jetzt wissen müssen.
Patrick Hyslop
12.01.2026
4 min.
US-Regierung schickt noch mehr Bundesbeamte nach Minneapolis
Zahlreiche Bundesbeamte sind schon in Minneapolis - nun sollen noch mehr kommen.
Das Vorgehen der Einwanderungsbehörde ICE unter Trump stößt in demokratischen Städten auf Widerstand. Tödliche Schüsse eines ICE-Beamten auf eine Frau befeuern das. Wie reagiert die Regierung?
08.12.2025
6 min.
Wo es im Dezember in Chemnitz auf den Straßen hakt
Zwar liegt der Ausbau des Chemnitzer Modells an der Leipziger Straße noch weit entfernt. Trotzdem stehen Voruntersuchungen an. Das führt in der zweiten Dezemberwoche zu Behinderungen auf der Trasse. Konkret geht es um Untersuchungen im Abwasserkanal.
unserer Redaktion
11.01.2026
2 min.
Rätselhafte Lichterscheinung am Himmel über Sachsen: Das steckt dahinter
Was war am Sonntagabend über dem Nachthimmel von Kleinwaltersdorf zu sehen?
Wer am Sonntagabend in den Abendhimmel geschaut hat, konnte gegen 17.30 Uhr ein besonderes Phänomen beobachten. Ein Internet-Forum liefert eine heiße Spur.
Thomas Kaufmann
12.01.2026
1 min.
Jessie Buckley holt Golden Globe als Drama-Darstellerin
Jessie Buckley gewinnt ihren ersten Golden Globe.
Die irische Schauspielerin Jessie Buckley spielt in dem Drama "Hamnet" die Frau von William Shakespeare - und gewinnt damit ihren ersten Golden Globe.
Mehr Artikel