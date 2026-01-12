Baustellen in Chemnitz: Der Winter lässt die meisten Arbeiten noch ruhen

Chemnitz
Diese Baustelleninformation ist die erste in diesem Jahr. Wo es aktuell kein Durchkommen gibt, zeigt ein Überblick über ausgewählte Baustellen.
Annaberger Straße in Höhe der Scheffelstraße gibt es Verkehrsraumeinschränkung seit dem 7. Januar bis 16. Januar 2026 wegen Havarie an der Trinkwasserleitung. Die Umleitung führt über die Annaberger Straße, Heinrich-Lorenz-Straße und Kauffahrtei.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.