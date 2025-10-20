Baustellen in Chemnitz: Limbacher Straße am Montag in einem Bereich voll gesperrt – wo es sonst noch eng wird

Chemnitz
Die Limbacher Straße wird wegen eines Gebäudeneubaus ab Montag, 20. Oktober voll gesperrt. An der Zwickauer Straße Einmündung Pornitzstraße wird ab Mittwoch, 22. Oktober die Abwasserleitung repariert. Worauf sich Autofahrer sonst noch einstellen müssen.
1. Adelsbergstraße in Höhe Hausnummer 298 bis Hausnummer 304 / Kirchwinkel halbseitige Straßensperrung mit Ampelreglung bis 30. Oktober wegen Strom-Freileitungsablösung, Erneuerung der Stadtbeleuchtung 3. Bauabschnitt.
