Regionale Nachrichten und News
  • Baustellen in Chemnitz: Limbacher Straße am Montag in einem Bereich voll gesperrt – wo es sonst noch eng wird

Eine Schneise für die Fußgänger auf der Lutherstraße. In mehreren Abschnitten wird gebaut. Richtung Zschopauer Straße ist der Bereich fertig. Weiter hinten ist für Autos kein Durchkommen.
Eine Schneise für die Fußgänger auf der Lutherstraße. In mehreren Abschnitten wird gebaut. Richtung Zschopauer Straße ist der Bereich fertig. Weiter hinten ist für Autos kein Durchkommen.
Chemnitz
Baustellen in Chemnitz: Limbacher Straße am Montag in einem Bereich voll gesperrt – wo es sonst noch eng wird
Von unserer Redaktion
Die Limbacher Straße wird wegen eines Gebäudeneubaus ab Montag, 20. Oktober voll gesperrt. An der Zwickauer Straße Einmündung Pornitzstraße wird ab Mittwoch, 22. Oktober die Abwasserleitung repariert. Worauf sich Autofahrer sonst noch einstellen müssen.

1. Adelsbergstraße in Höhe Hausnummer 298 bis Hausnummer 304 / Kirchwinkel halbseitige Straßensperrung mit Ampelreglung bis 30. Oktober wegen Strom-Freileitungsablösung, Erneuerung der Stadtbeleuchtung 3. Bauabschnitt.
