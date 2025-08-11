Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Baustellen in Chemnitz: Viele bleiben, nur eine kommt neu dazu

Immer noch eine Menge los auf den Baustellen der Stadt.
Bild: Tilo Steiner
Immer noch eine Menge los auf den Baustellen der Stadt.
Immer noch eine Menge los auf den Baustellen der Stadt. Bild: Tilo Steiner
Chemnitz
Baustellen in Chemnitz: Viele bleiben, nur eine kommt neu dazu
Von Redaktion
Im Bereich der Augustusburger Straße in Höhe Bahnhofstraße kommt es ab Montag zu neuen Einschränkungen. Grund sind eine Kanalreinigung und eine Inspektion. Wo sonst noch überall gebaut wird. Ein Überblick.

1. Adelsbergstraße (neu) zwischen Balzacweg und Kirchwinkel ab Montag, 11. August bis 29. August wegen Strom-Freileitungsablösung, Erneuerung Stadtbeleuchtung im 1. Bauabschnitt.
