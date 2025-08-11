Baustellen in Chemnitz: Viele bleiben, nur eine kommt neu dazu

Im Bereich der Augustusburger Straße in Höhe Bahnhofstraße kommt es ab Montag zu neuen Einschränkungen. Grund sind eine Kanalreinigung und eine Inspektion. Wo sonst noch überall gebaut wird. Ein Überblick.

1. Adelsbergstraße (neu) zwischen Balzacweg und Kirchwinkel ab Montag, 11. August bis 29. August wegen Strom-Freileitungsablösung, Erneuerung Stadtbeleuchtung im 1. Bauabschnitt.