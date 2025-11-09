Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Bei Besuch im Chemnitzer Frauengefängnis sind Drogen passé, Sex ist okay

Ein Blick durch die Sicherheitsklappe in eine der Einzelzellen des Frauengefängnisses in Chemnitz. Hier kommen Insassinnen in Risikofällen unter. Ansonsten haben die Frauen zwar auch einzelne Hafträume, jeweils zwei teilen sich aber einen Duschraum.
Ein Blick durch die Sicherheitsklappe in eine der Einzelzellen des Frauengefängnisses in Chemnitz. Hier kommen Insassinnen in Risikofällen unter. Ansonsten haben die Frauen zwar auch einzelne Hafträume, jeweils zwei teilen sich aber einen Duschraum. Bild: Jan Haertel
Ein Blick durch die Sicherheitsklappe in eine der Einzelzellen des Frauengefängnisses in Chemnitz. Hier kommen Insassinnen in Risikofällen unter. Ansonsten haben die Frauen zwar auch einzelne Hafträume, jeweils zwei teilen sich aber einen Duschraum.
Ein Blick durch die Sicherheitsklappe in eine der Einzelzellen des Frauengefängnisses in Chemnitz. Hier kommen Insassinnen in Risikofällen unter. Ansonsten haben die Frauen zwar auch einzelne Hafträume, jeweils zwei teilen sich aber einen Duschraum. Bild: Jan Haertel
Chemnitz
Bei Besuch im Chemnitzer Frauengefängnis sind Drogen passé, Sex ist okay
Redakteur
Von Jens Eumann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

„Tag der offenen Tür“ im Chemnitzer „Knast“ räumt mit Vorurteilen auf und zeigt: Frauen halten sich eher an Regeln als Männer.

Für die 212 weiblichen und drei männlichen Häftlinge bleiben die Pforten im Chemnitzer Gefängnis am „Tag der offenen Tür“ verschlossen. Katja Bauers Schlüsselbund rasselt, als sie für ihre erste Besuchergruppe den Zellenblock im südlichen Sechsgeschosser der Frauenhaftanstalt aufsperrt. Bei den Türen zu Blöcken sind die Schlüssel...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.11.2025
3 min.
Neuer Plauener Eventkoch zieht in ehemalige Schlosserei-Werkhalle
Eventkoch Thomas Krause bringt die Werbung für sein Unternehmen an der Halle einer ehemaligen Schlosserei an der Poeppingstraße an.
Schon im Vorjahr wollte Gastronom und TV-Koch Thomas Krause im Stadtteil Chrieschwitz investieren. Doch die ursprünglichen Pläne scheiterten. Jetzt gibt es eine Alternativlösung.
Swen Uhlig
09.11.2025
4 min.
Mit dem Deutschland-Ticket von Chemnitz nach Berlin: Was sich auf der Strecke über Elsterwerda ändern wird
Die Regionalbahn-Linie 45 verbindet Chemnitz mit Elsterwerda. Dort kann man nach Berlin umsteigen.
Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember fällt für Reisende eine günstige Ausnahmeregelung weg. Dennoch kann der Weg über Elsterwerda führen. Lange Wartezeiten auf dem kleinen Bahnhof müssen Zugfahrende aber in Kauf nehmen.
Ingolf Wappler
24.10.2025
2 min.
Nach Absage: Neuer Termin für Tag der offenen Tür im Chemnitzer Frauengefängnis steht
Das Frauengefängnis in Chemnitz gewährt einen Blick ins Innere.
Eigentlich wollte die JVA in Chemnitz schon am 7. September die Türen für Interessierte öffnen. Das wurde wegen des damals anstehenden Haftantritts der rechtsextremen Person Marla Svenja Liebich abgesagt.
Denise Märkisch
29.08.2025
3 min.
Haftantritt in Chemnitzer Frauengefängnis vorerst geplatzt: Ist Rechtsextremistin Marla Svenja Liebich im Ausland?
Marla-Svenja Liebich, bekannte Rechtsextremistin, sollte am Freitag in der JVA Chemnitz ihre Haft antreten. Foto: Sebastian Willnow/dpa
Der Haftantritt von Liebich sorgt für bundesweite Debatten. Die verurteilte Rechtsextremistin sollte bis Freitag in der JVA Chemnitz ihre Strafe antreten. Stattdessen wird eine Botschaft abgespielt.
Jens Eumann, Kirsten Erlebach
11.11.2025
4 min.
Tschüss, du treuer W 50: Geliehenes DDR-Feuerwehr-Vehikel aus dem Erzgebirge geht in Rente
Der W 50 von Jürgen Findeklee war als Leihgabe für die Freiwillige Feuerwehr in Burkhardtsdorf seit 2007 im Einsatz.
Der Besitzer des DDR-Tanklöschfahrzeuges hatte seiner Gemeinde sein Vehikel viele Jahre ausgeliehen - nun nimmt er es zurück. Warum? Und gibt es eine Freundschaft zwischen Mensch und Maschine?
Jan Oechsner
10.11.2025
3 min.
Sinkende Schülerzahlen an Sachsens Grundschulen: Minister streicht ab 2026 bisherige „Buschzulage“ - fast überall
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) bei einem Schulbesuch im August. Für künftige Grundschullehrer, die ab Februar 2026 ihr Referendariat beginnen, entfällt der Anwärtersonderzuschlag von monatlich knapp 1260 Euro brutto.
Mit 3052 Euro brutto gehören viele angehende Lehrkräfte in Sachsen bundesweit zu den Spitzenverdienern unter Referendaren. Ab Februar hängt die Chance auf den Sonderzuschlag aber von der Schulart ab.
Tino Moritz
Mehr Artikel