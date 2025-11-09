Bei Besuch im Chemnitzer Frauengefängnis sind Drogen passé, Sex ist okay

„Tag der offenen Tür“ im Chemnitzer „Knast“ räumt mit Vorurteilen auf und zeigt: Frauen halten sich eher an Regeln als Männer.

Für die 212 weiblichen und drei männlichen Häftlinge bleiben die Pforten im Chemnitzer Gefängnis am „Tag der offenen Tür“ verschlossen. Katja Bauers Schlüsselbund rasselt, als sie für ihre erste Besuchergruppe den Zellenblock im südlichen Sechsgeschosser der Frauenhaftanstalt aufsperrt. Bei den Türen zu Blöcken sind die Schlüssel... Für die 212 weiblichen und drei männlichen Häftlinge bleiben die Pforten im Chemnitzer Gefängnis am „Tag der offenen Tür“ verschlossen. Katja Bauers Schlüsselbund rasselt, als sie für ihre erste Besuchergruppe den Zellenblock im südlichen Sechsgeschosser der Frauenhaftanstalt aufsperrt. Bei den Türen zu Blöcken sind die Schlüssel...