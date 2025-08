„Bei den Jugendlichen muss ein Umdenken stattfinden“: Wie die Arbeitsagentur Chemnitz bei der Suche nach Lehrstellen hilft

Noch immer gibt es in Chemnitz mehr Ausbildungsstellen als Schulabgänger. Warum bleiben trotzdem noch junge Leute auf der Strecke?

Rund 1800 Schüler verlassen jedes Jahr die Schulen in Chemnitz. Fast 60 Prozent von ihnen haben dann einen Hauptschul- oder Realschulabschluss in der Tasche. Für jeden dieser gut 1000 potenziellen Azubis stehen in Chemnitz rechnerisch 1,2 Lehrstellen bereit. Doch trotzdem bleiben einige von ihnen auf der Strecke. „Nicht jede Stelle ist für...