Bei Vector in Chemnitz wird Software für die Autos von morgen entwickelt

Mit FD-Tech, Cariad, IAV und Intenta sitzen gleich mehrere Software-Hersteller für die Auto-Entwicklung in Chemnitz. Bei Vector gehen die Entwickler jetzt den nächsten großen Schritt.

Es ist noch nicht allzu lange her, da konnte man Autos noch ganz ohne Computer-Unterstützung fahren. Mit Einführung von ABS und anderen Fahrassistenten Anfang der 1980er-Jahre wurden dann die ersten Steuergeräte in Fahrzeuge eingebaut. Heute sind in einem durchschnittlichen Neuwagen 70 bis 100 Steuergeräte versteckt. Software steuert Blinker,...