Ein Skoda verschwand in der Nacht zum Dienstag aus einem Wohngebiet.
Ein Skoda verschwand in der Nacht zum Dienstag aus einem Wohngebiet.
Chemnitz
Beiger Skoda in Chemnitz gestohlen
Redakteur
Von Luisa Ederle
In Chemnitz verschwindet ein Skoda Octavia. Weshalb der Dieb es womöglich sehr leicht hatte.

Ein neun Jahre altes Auto ist im Chemnitzer Stadtteil Helbersdorf gestohlen worden. Der Wagen war in der Carl-Bobach-Straße abgestellt. Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf 15.000 Euro. Bei dem Auto handelt es sich um einen beigefarbenen Skoda, Modell Octavia. Der Diebstahl ereignete sich mutmaßlich in der Nacht zum Dienstag. Ob...
