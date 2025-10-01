Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Beim Asphaltieren auf der A 72: Bauarbeiter schwerverletzt

An der Baustelle auf der A 72 ist am Mittwochnachmittag ein Unfall bei Asphaltarbeiten passiert.
An der Baustelle auf der A 72 ist am Mittwochnachmittag ein Unfall bei Asphaltarbeiten passiert. Bild: Jan Haertel
An der Baustelle auf der A 72 ist am Mittwochnachmittag ein Unfall bei Asphaltarbeiten passiert.
An der Baustelle auf der A 72 ist am Mittwochnachmittag ein Unfall bei Asphaltarbeiten passiert. Bild: Jan Haertel
Update
Chemnitz
Beim Asphaltieren auf der A 72: Bauarbeiter schwerverletzt
Redakteur
Von Susanne Kiwitter
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Mann ist mit einem Arm in eine Maschine geraten. Was bisher bekannt ist.

Das Nadelöhr an der Abfahrt Chemnitz-Rottluff auf der A 72 Richtung Leipzig kennen viele Pendler. Am Mittwochnachmittag ist dort im abgesperrten Baustellenbereich ein schwerer Arbeitsunfall passiert. Ein Bauarbeiter sei gegen 15.55 Uhr mit einem Arm in eine Asphaltiermaschine geraten, bestätigt der Diensthabende im Lagezentrum der...
