Beim Rauchen erwischt: Polizisten stellen 16-jährigen Ladendieb am Chemnitzer Hauptbahnhof

Chemnitz
Die Staatsanwaltschaft Leipzig fahndete nach einem jungen Ladendieb. Am Bahnhof in Chemnitz geriet er durch Zufall in die Hände der Polizei.
Bei einer Kontrolle der Bundespolizei am vergangenen Freitag konnte am Hauptbahnhof ein 16-jähriger Jugendlicher gestellt werden. Die Beamten trafen den Algerier rauchend auf dem Querbahnsteig an.
