  • Bekannte Operettenmelodien erklingen im Chemnitzer Carlowitz-Congress-Center

Galanacht der Operette. Bild: André Callozzo Peo_4/C3
Galanacht der Operette. Bild: André Callozzo Peo_4/C3
Chemnitz
Bekannte Operettenmelodien erklingen im Chemnitzer Carlowitz-Congress-Center
Von Galina Pönitz
Am Nachmittag des 8. März gibt es einen musikalischen Streifzug durch Operettenklassiker.

Chemnitz.

„Grüß Euch Gott alle miteinander“, Ich lade gern mir Gäste ein“, „Freunde, das Leben ist lebenswert“, „Nur nicht aus Liebe weinen“: Lieder wie diese gehören zu den Operettenklassikern, die seit Jahrzehnten Millionen Operettenliebhaber begeistern und die am Sonntag, 8. März ab 16 Uhr im Carlowitz-Congress-Center erklingen. Das etwa zweistündige Programm „Die große Gala-Nacht der Operette“ lädt ein zu einem musikalischen Streifzug durch „Der Vogelhändler“, „Maske in Blau“, „Hochzeitsnacht im Paradies“, „Gräfin Mariza“, „Victoria und ihr Husar“, Die „Csàrdàsfürstin“, „Die Fledermaus“ und „Giuditta“. Eintrittskarten gibt es in den „Freie Presse“-Shops ab 38,45 Euro, mit Pressekarte ab 34,45 Euro. (gp) Foto: André Callozzo Peo_4/C3

