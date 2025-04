Belebung des Chemnitzer Brühl: Überzeugte der geänderte Plan nun die CDU?

Zum zweiten Mal binnen weniger Monate diskutierten die Stadträte über ein Konzept für den Boulevard. Auch diesmal gab es Widerstand. So wurde entschieden.

Top-saniert, dicht bewohnt, aber alles andere als belebt – so lässt sich in wenigen Worten der Zustand des Brühls beschreiben. Nach einer Sanierungswelle in den 2010er-Jahren ist nahezu jedes Haus in gutem Zustand. Auch haben sich einige Gewerbetreibende und Gastronomen angesiedelt. Ein Boulevard zum Flanieren und abendlicher Unterhaltung ist...