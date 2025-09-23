Benefizkonzert im ehemaligen Kaßberg-Gefängnis

Zugunsten der Erinnerungsstätte singt das Ensemble Cantorianer am 27. September im Lern- und Gedenkort.
Ab September setzt der Chemnitzer Lern- und Gedenkort Kaßberg-Gefängnis seine Reihe von Abendveranstaltungen fort. „Wie ein Flügelschlag – Facetten der Freiheit. Ein musikalischer Dialog mit Chorwerken aus Renaissance und Moderne“ lautet der Titel des aktuellen Programms des Gesangsensembles Cantorianer aus Chemnitz, mit dem die 20 Sängerinnen und Sänger unter Leitung von Martin Sturm am Samstag, 27. September, um 19 Uhr mit einem Benefizkonzert zugunsten der Gedenkstätte dort zu Gast sind. Der Eintritt ist frei, Spenden erbeten. Ebenso wird um Anmeldung per E-Mail an [email protected] gebeten. (gp)