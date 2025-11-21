Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Berg aus Altkleidern neben Chemnitzer Pinguinen

Greenpeace-Aktion in Chemnitz.
Greenpeace-Aktion in Chemnitz. Bild: Greenpeace
Mitglieder von Greenpeace vor der Skulptur aus Altkleidern.
Mitglieder von Greenpeace vor der Skulptur aus Altkleidern. Bild: Greenpeace
Greenpeace-Aktion in Chemnitz.
Greenpeace-Aktion in Chemnitz. Bild: Greenpeace
Mitglieder von Greenpeace vor der Skulptur aus Altkleidern.
Mitglieder von Greenpeace vor der Skulptur aus Altkleidern. Bild: Greenpeace
Chemnitz
Berg aus Altkleidern neben Chemnitzer Pinguinen
Von Christian Mathea
Die Greenpeace-Aktion will auf Umweltschäden durch Wegwerfmode aufmerksam machen.

Chemnitz.

Das Plakat mit Frau und der Aufschrift „Fast Fashion“ war keine Werbung für ein Modegeschäft. Es sollte auf das Problem der „Fast-Fashion“-Mode aufmerksam machen, das nicht nur in den Entsorgungsländer zu Umweltproblemen führt.

Dafür hatten sieben Mitglieder von Greenpeace Chemnitz und Helfer aus Leipzig am Donnerstag eine Skulptur mit solchem Textilmüll vor den Pinguinen an der Theaterstraße aufgebaut. „Trotz des regnerischen und kalten Wetters kamen viele Leute vorbei und haben den Kleiderberg begutachtet“, sagt Daniel Schiebel von Greenpeace. Mit der Aktion wollten die jungen Leute auch auf ihre Petition aufmerksam machen, die sich gegen Billigmode wendet. (cma)

