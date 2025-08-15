Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Beschlossen: Skatertreff für Lichtenauer Kids wird noch besser

Schüler der Oberschule gestalten ihre Skateranlage hinter der Schule.
Schüler der Oberschule gestalten ihre Skateranlage hinter der Schule. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz Umland
Beschlossen: Skatertreff für Lichtenauer Kids wird noch besser
Redakteur
Von Denise Märkisch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

„Trickland“ haben die Kinder und Jugendlichen ihre fast fertige Skateanlage, die auch Treffpunkt sein soll, getauft. Und weil manchmal mehr einfach mehr ist, haben Erwachsene Geld locker gemacht. Das ist geplant.

Der Termin steht. Am 5. September soll das „Trickland“ in Lichtenau öffnen. Dabei handelt es sich um eine kleine Pumptrack-Anlage, die mit Fahrrädern, Skates. Skateboards und Co. genutzt werden kann. Auch ein Tischkicker und Tischtennisplatte sind geplant. Ein Container, um sich auch bei Regen dort treffen zu können, steht schon. Auch die...
