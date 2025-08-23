Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Besoffen bei Skateboard-Festival im Konkordiapark gepöbelt

Die Skateboarder sind das ganze Wochenende im Konkordiapark aktiv.
Die Skateboarder sind das ganze Wochenende im Konkordiapark aktiv. Bild: Symbolbild: Matthias Balk/dpa/Archiv
Die Skateboarder sind das ganze Wochenende im Konkordiapark aktiv.
Die Skateboarder sind das ganze Wochenende im Konkordiapark aktiv. Bild: Symbolbild: Matthias Balk/dpa/Archiv
Chemnitz
Besoffen bei Skateboard-Festival im Konkordiapark gepöbelt
Redakteur
Von Denise Märkisch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

An diesem Wochenende findet in Chemnitz das Europäische Skate-Festival „Bring da Truckaz“ oder kurz „BDTSK8“ statt. Am ersten Abend musste das Organisationsteam durchgreifen.

Skateboardfahren, Musik, urbane Kunst: All das vereint das an diesem Wochenende stattfindende Festival „BDTSK8“. Seit Freitag läuft es. Am ersten Abend gab es einen Vorfall, der es in die Polizeimeldungen geschafft hat.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.08.2025
5 min.
„Bring Da Truckaz“ in Chemnitz: Festival zeigt internationales Flair des Skateboardings
Florence Ulrich Adcocks beim "Bring Da Truckaz"-Skatefestival in Chemnitz.
Im Konkordiapark Chemnitz wurde beim Festival „Bring Da Truckaz“ drei Tage lang geskatet, gefeiert und angefeuert. Neu war diesmal die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft.
Anne Busch
12:42 Uhr
2 min.
Söder an Habeck: Geh mit Gott – Hauptsache, weit weg
Ziemlich beste Feinde: Robert Habeck und Markus Söder. (Archivbild)
Robert Habeck und Markus Söder werden wohl keine Freude mehr - auch nicht nach dem Abgang des Grünen-Politikers.
12:40 Uhr
4 min.
Pokal-Flops nerven Bayern-Stars: "Wir wollen nach Berlin"
Jonas Urbig (r) ersetzt den gesperrten Manuel Neuer (l) im Bayern-Tor. (Archivbild)
Fünf Jahre ohne Pokalfinale - diese Durststrecke des FC Bayern will Trainer Kompany beenden. Er formuliert vor der Erstrunden-Aufgabe in Wiesbaden ein klares Ziel. Im Tor muss er wechseln.
Klaus Bergmann, dpa
24.08.2025
2 min.
Abschied von ihrer „Nummer 7“: Letzter Gruß für jungen Frankenberger Oliver Börner
Der LSV Sachsenburg hat sich auch am Sportplatz von Oliver Börner verabschiedet.
Zahlreiche Wegbegleiter haben sich von Oliver Börner verabschiedet, auch mit einem besonderen Trikot. Mit nur 35 Jahren hatte der Vater und frühere Vereinschef den Kampf gegen die Leukämie verloren.
Franziska Bernhardt-Muth
22.08.2025
4 min.
Chemnitz steigt auf: Was am Wochenende auf und über den Dächern los ist
Auf der Küchwaldwiese bietet das Ballonglühen am Samstagabend wieder eine besondere Kulisse.
Beim ersten Dachfestival kann man sich am Samstag die Stadt von oben anschauen. Noch höher geht es mit den Ballons auf der Küchwaldwiese. Außerdem laden die Interventionsflächen mit Programmen ein. Das ist noch längst nicht alles.
Christian Mathea
25.08.2025
4 min.
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
Mehr Artikel