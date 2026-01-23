Bessere Lernbedingungen für Pflege-Azubis: DRK eröffnet neues Schulhaus in Chemnitz

Für 3,4 Millionen Euro wurden am Krankenhaus Rabenstein digitale Lernmöglichkeiten für Auszubildende und Lehrkräfte geschaffen. Weil es immer mehr Azubis gab, mussten sie zuletzt in Containern lernen.

Es war schlichtweg nicht mehr genug Platz. In der Akademie des Deutschen Roten Kreuz (DRK) am Krankenhaus in Rabenstein lernen inzwischen 460 Schülerinnen und Schüler. Weil es durch steigende Schülerzahlen in den alten Räumlichkeiten zu eng wurde, wichen sie zuletzt auf Container aus. Das ist nun vorbei. Am Freitag wurde die neue...