Besserung für Problemstrecke RE 6 zwischen Chemnitz und Leipzig rückt näher

Die Probleme auf der Zugstrecke häuften sich im Oktober erneut. Spätestens mit dem Jahreswechsel soll es besser werden. So steht es um die Einführung der neuen Batteriezüge.

Der Oktober hat Bahnfahrern einiges abverlangt. Zumindest, wenn sie öfter auf der Linie RE 6 zwischen Chemnitz und Leipzig unterwegs waren. Die Pünktlichkeit der Verbindung sank auf „knapp 70 Prozent“. Das teilte die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) auf Nachfrage mit. Der Eindruck, dass es derzeit wieder vermehrt zu technischen Störungen... Der Oktober hat Bahnfahrern einiges abverlangt. Zumindest, wenn sie öfter auf der Linie RE 6 zwischen Chemnitz und Leipzig unterwegs waren. Die Pünktlichkeit der Verbindung sank auf „knapp 70 Prozent“. Das teilte die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) auf Nachfrage mit. Der Eindruck, dass es derzeit wieder vermehrt zu technischen Störungen...