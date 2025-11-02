Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Besserung für Problemstrecke RE 6 zwischen Chemnitz und Leipzig rückt näher

Die Doppelstockzüge, die seit Dezember 2024 auf der Linie nach Leipzig eingesetzt werden, sollen im kommenden Jahr durch Batteriezüge abgelöst werden.
Die Doppelstockzüge, die seit Dezember 2024 auf der Linie nach Leipzig eingesetzt werden, sollen im kommenden Jahr durch Batteriezüge abgelöst werden. Bild: Ingolf Wappler/Archiv
Die Doppelstockzüge, die seit Dezember 2024 auf der Linie nach Leipzig eingesetzt werden, sollen im kommenden Jahr durch Batteriezüge abgelöst werden.
Die Doppelstockzüge, die seit Dezember 2024 auf der Linie nach Leipzig eingesetzt werden, sollen im kommenden Jahr durch Batteriezüge abgelöst werden. Bild: Ingolf Wappler/Archiv
Chemnitz
Besserung für Problemstrecke RE 6 zwischen Chemnitz und Leipzig rückt näher
Redakteur
Von Erik Anke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Probleme auf der Zugstrecke häuften sich im Oktober erneut. Spätestens mit dem Jahreswechsel soll es besser werden. So steht es um die Einführung der neuen Batteriezüge.

Der Oktober hat Bahnfahrern einiges abverlangt. Zumindest, wenn sie öfter auf der Linie RE 6 zwischen Chemnitz und Leipzig unterwegs waren. Die Pünktlichkeit der Verbindung sank auf „knapp 70 Prozent“. Das teilte die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) auf Nachfrage mit. Der Eindruck, dass es derzeit wieder vermehrt zu technischen Störungen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.10.2025
4 min.
Erster Akku-Triebzug ist in Chemnitz eingetroffen: Fahrgäste müssen sich aber noch gedulden
Das Foto entstand bei einem Test des neuen Zuges im VUZ Testcenter in Cerhenice/Tschechien.
Ursprünglich sollten die Fahrzeuge schon längst im regulären Betrieb zwischen Chemnitz und Leipzig unterwegs sein. Doch noch immer fehlt die finale Zulassung durch das Eisenbahn-Bundesamt.
Ingolf Wappler
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
02.11.2025
3 min.
Fichte für Weihnachtsmarkt in Leipzig kommt aus dem Vogtland: Der Spender des Baums ist prominent
Die Fichte für den Weihnachtsmarkt in Leipzig misst 22 Meter und wiegt vier Tonnen.
In der Nähe von Kottenheide wurde der Baum von der Firma Waldwirtschaft Jacob gefällt. Am Montag wird er in Leipzig aufgestellt und geschmückt.
Eckhard Sommer
18:00 Uhr
3 min.
Angriff auf Grünen-Wahlkämpfer in Chemnitz: Angeklagter kommt nun doch ohne Strafe davon
Im Europa- und Kommunalwahlkampf 2024 wurden zahlreiche Wahlplakate zerstört.
Im Europawahlkampf 2024 soll ein 35-Jähriger gegenüber einem Grünen-Wahlkämpfer handgreiflich geworden sein. Das Landgericht kassierte nun eine Verurteilung des Mannes aus erster Instanz.
Benjamin Lummer
18:00 Uhr
2 min.
Erzgebirge trifft Italien: Neue Partnerschaft soll besiegelt werden
Stollbergs OB soll bald einen Partnerschaftsvertrag unterzeichnen.
Drei Partnerstädte hat Stollberg. Ein weiterer Ort soll hinzukommen. Doch das blieb im Stadtrat nicht ohne Bedenken.
Michael Urbach
28.10.2025
2 min.
Züge beschossen oder beworfen: Erneut Engpässe auf der Linie RE 6 zwischen Chemnitz und Leipzig
Ein RE 6 zwischen Chemnitz und Leipzig bei Wittgensdorf.
Die Bundespolizei ermittelt nach mehreren ernsten Vorfällen auf der vielbefahrenen Strecke. In einigen Zügen geht es deswegen seit Montag besonders eng zu.
Michael Müller, Erik Anke
Mehr Artikel