Betriebsrat und Gewerkschaft wollen um Chemnitzer Thyssenkrupp-Standort kämpfen

Chemnitz
Ein Großauftrag sollte die angespannte Lage des Spezialmaschinen-Entwicklers verbessern. Doch dieser kommt nicht. Jetzt wurde die Landesregierung eingeschaltet.
Für kommenden Donnerstag ab 17 Uhr haben IG Metall und Betriebsrat von Thyssenkrupp Automation Engineering auf dem Chemnitzer Markt zu einem Aktionstag aufgerufen. Dabei geht es um den Erhalt der 270 Arbeitsplätze an den beiden Standorten in Chemnitz und Hohenstein-Ernstthal. „Unsere Jobs sichern nicht nur unsere Zukunft, sondern auch die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.