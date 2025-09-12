Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Betriebsrat und Gewerkschaft wollen um Chemnitzer Thyssenkrupp-Standort kämpfen

IG Metall und Betriebsrat wollen um die Standorte von Thyssenkrupp kämpfen.
IG Metall und Betriebsrat wollen um die Standorte von Thyssenkrupp kämpfen. Bild: Daniel Karmann/dpa
IG Metall und Betriebsrat wollen um die Standorte von Thyssenkrupp kämpfen.
IG Metall und Betriebsrat wollen um die Standorte von Thyssenkrupp kämpfen. Bild: Daniel Karmann/dpa
Chemnitz
Betriebsrat und Gewerkschaft wollen um Chemnitzer Thyssenkrupp-Standort kämpfen
Redakteur
Von Christian Mathea
Ein Großauftrag sollte die angespannte Lage des Spezialmaschinen-Entwicklers verbessern. Doch dieser kommt nicht. Jetzt wurde die Landesregierung eingeschaltet.

Für kommenden Donnerstag ab 17 Uhr haben IG Metall und Betriebsrat von Thyssenkrupp Automation Engineering auf dem Chemnitzer Markt zu einem Aktionstag aufgerufen. Dabei geht es um den Erhalt der 270 Arbeitsplätze an den beiden Standorten in Chemnitz und Hohenstein-Ernstthal. „Unsere Jobs sichern nicht nur unsere Zukunft, sondern auch die...
