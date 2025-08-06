Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Betrunkener Mann mit Rasentraktor in Chemnitzer Innenstadt unterwegs

Ein Atemalkoholtest ergab 3,04 Promille.
Ein Atemalkoholtest ergab 3,04 Promille. Bild: Julian Stratenschulte/dpa
Ein Atemalkoholtest ergab 3,04 Promille.
Ein Atemalkoholtest ergab 3,04 Promille. Bild: Julian Stratenschulte/dpa
Chemnitz
Betrunkener Mann mit Rasentraktor in Chemnitzer Innenstadt unterwegs
Redakteur
Von Erik Anke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit 3,04 Promille auf einem Rasentraktor: Ein betrunkener Mann sorgte in Chemnitz für Aufsehen. Die Polizei ermittelt.

Ein betrunkener Mann ist am Dienstagabend mit einem Rasentraktor durch die Chemnitzer Innenstadt gefahren. Wie die Polizei berichtet, war das Fahrzeug in der Börnichsgasse, Lohstraße und dem Rosenhof unterwegs. Nach einem Zeugenhinweis entdeckten Beamte den 24-jährigen mutmaßlichen Fahrer. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,04...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.07.2025
1 min.
26-Jähriger fährt in Chemnitz betrunken gegen Lichtmast
Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Unfallfahrer einen Wert von 2,6 Promille.
Auf der Augustusburger Straße kam es zu einem Unfall mit erheblichem Sachschaden. Für den Fahrer hat das Folgen.
Erik Anke
07.08.2025
3 min.
Nach Rüffel des Rechnungshofes: Lehrer in Sachsen verärgert über gedeckeltes Budget für Überstunden gegen Ausfall
Der Chemnitzer GEW-Bezirkschef Tobias Andrä.
Im Vergleich zu Kultusminister Clemens blicken Lehrergewerkschafter deutlich pessimistischer auf das neue Schuljahr. Nicht nur die Praxis der Abordnungen stößt bei ihnen auf Ablehnung.
Tino Moritz
Von Nicole Jähn
8 min.
11:30 Uhr
8 min.
Zehn Lügen über den Schulanfang, an die wir in Sachsen glauben
Meinung
Redakteur
Erwartungsdruck mit Schleife.
Der Schulanfang ist ein Zirkus, an dem sich viele Familien in Sachsen jedes Jahr verausgaben. Muss das eigentlich so sein oder lügen wir uns seit Jahrzehnten gegenseitig die Tasche voll? Der Versuch eines persönlichen Ausstiegs.
Nicole Jähn
29.07.2025
1 min.
Erzgebirge: Kontrolle endet mit Anzeige
Der Atemalkoholtest bei einem 53-Jährigen ergab 1,42 Promille.
Der Atemalkoholtest bei einem 53-Jährigen in Dörfel ergab 1,42 Promille.
Babette Zaumseil
14:09 Uhr
3 min.
Allofs zu Weissman-Debatte: Antisemitismus-Vorwurf "absurd"
Wechselt doch nicht zu Fortuna Düsseldorf: Shon Weissman aus Israel.
Fortuna Düsseldorf entscheidet sich dagegen, einen israelischen Fußballer zu verpflichten. Zuvor hatte es Fan-Proteste wegen Äußerungen des Stürmers im Internet gegeben. Nun spricht Allofs.
14:12 Uhr
1 min.
Fanfaren, Eispiraten, Feierlaune – Stadtfest Crimmitschau geht in Runde zwei
Mit dem Einzug des Crimmitschauer Fanfarenzugs ist das Stadtfest am Samstagmorgen gestartet.
Vom Familienprogramm bis zur kultigen Partyband – in der Innenstadt jagt an diesem Wochenende ein Highlight das nächste.
Jochen Walther
Mehr Artikel