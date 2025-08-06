Betrunkener Mann mit Rasentraktor in Chemnitzer Innenstadt unterwegs

Mit 3,04 Promille auf einem Rasentraktor: Ein betrunkener Mann sorgte in Chemnitz für Aufsehen. Die Polizei ermittelt.

Ein betrunkener Mann ist am Dienstagabend mit einem Rasentraktor durch die Chemnitzer Innenstadt gefahren. Wie die Polizei berichtet, war das Fahrzeug in der Börnichsgasse, Lohstraße und dem Rosenhof unterwegs. Nach einem Zeugenhinweis entdeckten Beamte den 24-jährigen mutmaßlichen Fahrer. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,04...