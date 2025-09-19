Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Biermacher feiern Oktoberfest: City-Bahn schickt Sonderzug

Wenn die Party vorbei ist, soll es sicher nach Hause gehen.
Wenn die Party vorbei ist, soll es sicher nach Hause gehen. Bild: Andreas Gebert/dpa/Archiv
Wenn die Party vorbei ist, soll es sicher nach Hause gehen.
Wenn die Party vorbei ist, soll es sicher nach Hause gehen. Bild: Andreas Gebert/dpa/Archiv
Chemnitz
Biermacher feiern Oktoberfest: City-Bahn schickt Sonderzug
Redakteur
Von Denise Märkisch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Brauerei Einsiedel lädt am Samstag zum Schunkeln und Feiern ein. Damit auch Bier getrunken werden kann, fährt die City-Bahn auch nachts.

Zum 7. Mal findet bei der Brauerei Einsiedel ein Oktoberfest statt. Während das Original in München auch gerade richtig startet, soll am Samstag, 20. September in Chemnitz ebenfalls geschunkelt werden. 17 Uhr ist Einlass, ab 19.30 Uhr geht es bei der Brauerei los. Und die City-Bahn ist mit im Boot. Ein Sonderzug wird eingesetzt, teilt das...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.07.2025
3 min.
Wie komme ich nach dem ganzen Wein noch heim? Drei Tipps für das Chemnitzer Weinfest 2025
Wie kommt man abends am besten vom Weinfest nach Hause?
Wer getrunken hat, sollte nicht mehr Auto fahren. Die „Freie Presse“ gibt daher drei Tipps, wie Sie nach dem Chemnitzer Weinfest sicher wieder nach Hause kommen.
Erik Anke
19.09.2025
4 min.
Mit 90 Jahren: Mit geballter Kraft erhalten Vater und Tochter eine besondere Tradition im Erzgebirge
Annette Rüffer und ihr Vater Gunter Härtel erhalten die Spankorbmanufaktur Gründstädtel.
Vor ein paar Tagen hat Gunter Härtel seinen 90. Geburtstag gefeiert. Gemeinsam mit seiner Tochter sorgt er dafür, dass die Spankorbproduktion in Grünstädtel nicht ausstirbt.
Katja Lippmann-Wagner
02.09.2025
3 min.
Zwei Tage voller Sonderfahrten: Das wird zum Jubiläum der Zwönitztalbahn zwischen Chemnitz und Aue geboten
Friedbert Straube ist Geschäftsführer der City-Bahn Chemnitz. Das Unternehmen betreibt die Strecke zwischen Chemnitz und Aue seit 2022.
Eisenbahnbegeisterte aufgepasst: Chemnitz wird zum Ausgangspunkt spannender Sonderfahrten mit Dampf- und Dieselloks. Das Programm reicht bis nach Aue – und noch weiter.
Erik Anke
12:50 Uhr
4 min.
Wenn die Auerbacher Innenstadt zum Feld wird: Hobbybauern fahren am Rathaus die Ernte ein
Jörg Schneider (links) schafft frisches Material für die Getreideverarbeitung heran.
Bei Sonne und Wärme satt hat Auerbach am Kirmes-Wochenende Sommerfest gefeiert. Für Besucher gab es alles, was Spannung und gute Laune versprach: Musik, Mitmachaktionen, Kunst, Kulinarisches und Historisches.
Sylvia Dienel
19.09.2025
4 min.
Oberschule im Erzgebirge: So beliebt, dass Kinder abgewiesen werden müssen
Englisch-Unterricht in der zehnten Klasse an der Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema.
Dass die Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema Kinder nicht aufgenommen hat, sorgte für Wirbel. Es gibt gute Gründe dafür und auch für die Beliebtheit der Schule.
Heike Mann
12:40 Uhr
2 min.
Fachkräftemangel bleibt große Hürde für Sachsens Betriebe
Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) attestiert den sächsischen Unternehmen Stärke und Anpassungsfähigkeit. (Archivbild)
Mehr als die Hälfte der sächsischen Betriebe fand 2024 keine passenden Fachkräfte. Warum viele Unternehmen bei Einstellungen Kompromisse eingehen.
Mehr Artikel