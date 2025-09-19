Biermacher feiern Oktoberfest: City-Bahn schickt Sonderzug

Die Brauerei Einsiedel lädt am Samstag zum Schunkeln und Feiern ein. Damit auch Bier getrunken werden kann, fährt die City-Bahn auch nachts.

Zum 7. Mal findet bei der Brauerei Einsiedel ein Oktoberfest statt. Während das Original in München auch gerade richtig startet, soll am Samstag, 20. September in Chemnitz ebenfalls geschunkelt werden. 17 Uhr ist Einlass, ab 19.30 Uhr geht es bei der Brauerei los. Und die City-Bahn ist mit im Boot. Ein Sonderzug wird eingesetzt, teilt das...