Bilanz der Bahnstrecke Chemnitz–Leipzig 2025: Durchschnittlich zwei Zugausfälle pro Tag

869 Züge fielen im vergangenen Jahr zwischen Chemnitz in Leipzig aus. Und auch wenn die Wagen rollten, waren sie oft unpünktlich. Wie es nun weiter geht.

Durchschnittlich 2,4 Zugverbindungen pro Tag sind zwischen Chemnitz und Leipzig im vergangenen Jahr ausgefallen. Das geht aus Zahlen der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) hervor. Auf Nachfrage der „Freien Presse" teilte das Unternehmen mit, dass von den 13.774 bestellten Fahrten auf der Linie RE 6 454 Fahrten beziehungsweise Teilfahrten operativ...