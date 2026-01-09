MENÜ
  • Bilanz der Bahnstrecke Chemnitz–Leipzig 2025: Durchschnittlich zwei Zugausfälle pro Tag

Mehrere Tausend Menschen nutzen die Pendlerstrecke jeden Tag. Bild: Ingolf Wappler
Mehrere Tausend Menschen nutzen die Pendlerstrecke jeden Tag. Bild: Ingolf Wappler
Mehrere Tausend Menschen nutzen die Pendlerstrecke jeden Tag.
Mehrere Tausend Menschen nutzen die Pendlerstrecke jeden Tag. Bild: Ingolf Wappler
Chemnitz
Bilanz der Bahnstrecke Chemnitz–Leipzig 2025: Durchschnittlich zwei Zugausfälle pro Tag
Redakteur
Von Erik Anke
869 Züge fielen im vergangenen Jahr zwischen Chemnitz in Leipzig aus. Und auch wenn die Wagen rollten, waren sie oft unpünktlich. Wie es nun weiter geht.

Durchschnittlich 2,4 Zugverbindungen pro Tag sind zwischen Chemnitz und Leipzig im vergangenen Jahr ausgefallen. Das geht aus Zahlen der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) hervor. Auf Nachfrage der „Freien Presse“ teilte das Unternehmen mit, dass von den 13.774 bestellten Fahrten auf der Linie RE 6 454 Fahrten beziehungsweise Teilfahrten operativ...
