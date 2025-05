Bilanz vom Männertag in Chemnitz: Schüsse mit Schreckschusswaffe und Eisenstangen am Kleingarten

Die Chemnitzer Polizei hatte am Himmelfahrtstag einiges zu tun. In Chemnitz gab ein 18-Jähriger Schüsse mit einer Schreckschusswaffe ab. In einer Gartensparte griff eine Gruppe Jugendliche an.

34 Einsätze, darunter 18 wegen Straftaten im gesamten Direktionsbereich der Polizei Chemnitz: Diese Bilanz hat die Polizei nach dem Männertag gezogen. Neben Körperverletzungen und Beschädigungen an fremdem Eigentum gehörten auch Lärmbelästigungen und Gefahrenabwehren dazu. Für die Stadt Chemnitz hebt die Polizei zwei Einsätze hervor.