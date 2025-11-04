Bildungsmesse in Chemnitz: Wohin soll es nach der Grundschule gehen?

Chemnitz
Oberschulen und Gymnasien stellen sich in der Messe Chemnitz vor. Künftige Fünftklässler können vor Ort mit Lehrern und Schülern sprechen.
Welche Schulart passt am besten zu unserem Kind? Um diese Frage zu beantworten, wird am 15. November die Bildungsmesse in der Messe Chemnitz ihre Tore öffnen. Von 9 bis 13 Uhr können sich Schüler der dritten und vierten Klasse mit ihren Familien über den weiteren Schulweg informieren. In Halle 2 werden Oberschulen und Gymnasien an Ständen...
