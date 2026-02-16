MENÜ
  • Bis zu 900 Stunden Ehrenamt im Jahr: Warum diese Chemnitzer sich engagieren

Zum Tag des Notrufes stellten Thomas Jakobs (links) und Eric Schanze das THW auf dem Parkplatz des Chemnitz Center vor.
Zum Tag des Notrufes stellten Thomas Jakobs (links) und Eric Schanze das THW auf dem Parkplatz des Chemnitz Center vor. Bild: Andreas Seidel
Sarah Nowak, Pia Liebtanz und Lukas Krüger (von links) sind Teil der Medizinischen Task Force des ASB in Chemnitz.
Sarah Nowak, Pia Liebtanz und Lukas Krüger (von links) sind Teil der Medizinischen Task Force des ASB in Chemnitz. Bild: Andreas Seidel
Felix Heisel und Helene Scholter sind beide seit ihrer Kindheit in der Wasserwacht Chemnitz aktiv.
Felix Heisel und Helene Scholter sind beide seit ihrer Kindheit in der Wasserwacht Chemnitz aktiv. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
Bis zu 900 Stunden Ehrenamt im Jahr: Warum diese Chemnitzer sich engagieren
Von Erik Anke
Sachsen ist derzeit das einzige Bundesland, in dem der Anteil der Ehrenamtlichen steigt. Was bringt Menschen dazu, sich ohne Gegenleistung für andere einzusetzen?

Ob Zugunglück, Waldbrand oder Hochwasser – bei großen Katastrophen packen sie ohne zu zögern mit an. Ehrenamtliche sind das Rückgrat vieler Hilfsorganisationen. So ist es auch beim Technischen Hilfswerk (THW) in Chemnitz. 120 Aktive üben hier regelmäßig den Ernstfall. In den kommenden Jahren sollen es noch viel mehr werden. Angesichts...
