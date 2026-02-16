Bis zu 900 Stunden Ehrenamt im Jahr: Warum diese Chemnitzer sich engagieren

Sachsen ist derzeit das einzige Bundesland, in dem der Anteil der Ehrenamtlichen steigt. Was bringt Menschen dazu, sich ohne Gegenleistung für andere einzusetzen?

Ob Zugunglück, Waldbrand oder Hochwasser – bei großen Katastrophen packen sie ohne zu zögern mit an. Ehrenamtliche sind das Rückgrat vieler Hilfsorganisationen. So ist es auch beim Technischen Hilfswerk (THW) in Chemnitz. 120 Aktive üben hier regelmäßig den Ernstfall. In den kommenden Jahren sollen es noch viel mehr werden. Angesichts... Ob Zugunglück, Waldbrand oder Hochwasser – bei großen Katastrophen packen sie ohne zu zögern mit an. Ehrenamtliche sind das Rückgrat vieler Hilfsorganisationen. So ist es auch beim Technischen Hilfswerk (THW) in Chemnitz. 120 Aktive üben hier regelmäßig den Ernstfall. In den kommenden Jahren sollen es noch viel mehr werden. Angesichts...