Blaulichtmeile, Klangpfad und Spargelroster: Das bietet das Charlie Kinderfest in Chemnitz

Köche, Polizei und Musiker mischen in diesem Jahr erstmals beim Kinderfest mit. Warum beim Besuch vielleicht auch ein neues Jobangebot für die Erwachsenen herausspringt.

Wird das kommende Charlie Kinderfest nun das größte in Sachsen, Deutschland oder gar Europa? Das weiß Veranstalter Swen Hertwig nicht so recht: „Auf jeden Fall das größte der Stadt.“ Über die Jahre ist das Kinderfest in der Chemnitzer Innenstadt zur Tradition geworden. Rund 15.000 Besucher wurden 2024 gezählt. Am 24. Mai will das Team...