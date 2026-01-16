MENÜ
  • Blitzer-Bilanz: Kulturhauptstadt-Jahr beschert Chemnitzer Rathaus Rekordeinnahmen

Fest installierte Tempo-Blitzer finden sich fast nur noch am Stadtrand. Im Stadtgebiet setzt das Ordnungsamt mehr und mehr auf mobile Kontrollen und auf Blitzer-Anhänger. Bild: Tilo Steiner
Lebensgefährlich: Auf der Fürstenstraße auf dem Sonnenberg war ein Auto mit 110 km/h unterwegs. Bild: Seidel/A.
Kein anderer Blitzer löst so häufig aus wie der an der B 173 in Mittelbach. Bild: Toni Söll/Archiv
Chemnitz
Blitzer-Bilanz: Kulturhauptstadt-Jahr beschert Chemnitzer Rathaus Rekordeinnahmen
Von Michael Müller
Hat sich 2025 für Chemnitz gelohnt? Aus Sicht von Ordnungsamt und Bußgeldstelle auf jeden Fall. Fast 200.000 Autofahrer wurden geblitzt – so viele wie noch nie. Und die Stadt rüstet weiter auf.

Das Chemnitzer Ordnungsamt hat im Kulturhauptstadtjahr 2025 so oft Autofahrer wegen Verkehrsverstößen zu Kasse gebeten wie nie zuvor. Das geht aus vorläufigen Zahlen des Rathauses hervor. Demnach kassierte die Stadt mehr als zehn Millionen Euro an Bußgeldern – zum Beispiel, weil Autofahrer schneller als erlaubt unterwegs waren, bei roter...
