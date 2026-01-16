Blitzer-Bilanz: Kulturhauptstadt-Jahr beschert Chemnitzer Rathaus Rekordeinnahmen

Hat sich 2025 für Chemnitz gelohnt? Aus Sicht von Ordnungsamt und Bußgeldstelle auf jeden Fall. Fast 200.000 Autofahrer wurden geblitzt – so viele wie noch nie. Und die Stadt rüstet weiter auf.

Das Chemnitzer Ordnungsamt hat im Kulturhauptstadtjahr 2025 so oft Autofahrer wegen Verkehrsverstößen zu Kasse gebeten wie nie zuvor. Das geht aus vorläufigen Zahlen des Rathauses hervor. Demnach kassierte die Stadt mehr als zehn Millionen Euro an Bußgeldern – zum Beispiel, weil Autofahrer schneller als erlaubt unterwegs waren, bei roter... Das Chemnitzer Ordnungsamt hat im Kulturhauptstadtjahr 2025 so oft Autofahrer wegen Verkehrsverstößen zu Kasse gebeten wie nie zuvor. Das geht aus vorläufigen Zahlen des Rathauses hervor. Demnach kassierte die Stadt mehr als zehn Millionen Euro an Bußgeldern – zum Beispiel, weil Autofahrer schneller als erlaubt unterwegs waren, bei roter...