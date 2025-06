Blitzer in Burgstädt außer Betrieb: Was bedeutet das für Autofahrer?

Burgstädt verliert seinen Ruf als Blitzerhochburg. Die Anzahl der Strafzettel sinkt, während ein alter Blitzer den Geist aufgibt. Wie es jetzt weitergehen soll.

Noch vor einigen Jahren wurde Burgstädt als Blitzerhochburg bezeichnet, weil es im Vergleich zur Einwohnerzahl von rund 10.500 die meisten stationären Blitzer gibt. An fast jedem Ortsein- und -ausgang stand so ein Tempozähler. Insgesamt waren es sieben Blitzer an vier Straßen. 2013 wurden die ersten drei Geräte an der Goethestraße und...